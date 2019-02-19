Son Dakika Haberleri: Huawei/zhengfei: ABD Bizi Ezemez

Huawei/zhengfei: ABD Bizi Ezemez

22 dakika önce

– Huawei Technologies kurucusu Ren Zhengfei, ABD'nin Huawei şirketi ve aynı zamanda kızı olan Huawei CFO'su Meng Wanzhou hakkındaki suçlamalarına işaret ederek, "ABD bizi ezemez" dedi.

Huawei/zhengfei: ABD Bizi Ezemez, System.String[]
Huawei Technologies kurucusu Ren Zhengfei, ABD'nin Huawei şirketi ve aynı zamanda kızı olan Huawei CFO'su Meng Wanzhou hakkındaki suçlamalarına işaret ederek, "ABD bizi ezemez" dedi.

BBC'ye verdiği bir ropörtajda, "Dünya bizi arkada bırakamaz çünkü bizim teklonojimiz ileri seviyede. ABD diğer ülkeleri Huawei ürünlerini geçici olarak kullanmama konusunda ikna etse bile bunun üstesinden gelebiliriz" diyen Zhengfei, kızının tutuklanmasını politik nedenlere bağladı.

ABD'nin diğer ülkelere yaptırımlar uygulamayı sevdiğini söyleyen Ren, "Bizim buna itirazımız var ve madem konu mahkemeye gitti, orada çözülsün" dedi.

Huawei'nin Çin hükümeti ile işbirliği yaparak kullanıcılarını dinlediği iddiaları reddenden Zhengfei, "Böyle bir hareketle ne markamızı ne ülkemizi kötü duruma sokmayız. Eğer bu iddialar gerçekse şirketi kapatırım" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:38 Kaynak: DHA

Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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