Hubble, Neptün ve Uranüs'te Oluşan Dev Fırtınaları Görüntüledi

Hubble, uzun yıllardır güneş sistemimizi gözlemleme görevine aralıksız devam ediyor. Gerçekleşen değişimlerin ve oluşan yeniliklerin bu sayede rahatlıkla tespit edilebilmesine büyük yardımı dokunan teleskop, bu defa da gözlerini Neptün ve Uranüs gezegenlerine çevirdi. İşin aslı, Hubble zaten aralıksız olarak güneş sistemimizde yer alan tüm gezegenleri ve daha fazlasını gözlemliyor ancak elde ettiği son fotoğraflar, iki gezegene ait bilinmeyenleri ortaya çıkardı.Bildiğimiz gibi mevsimler, Dünya'nın belirli bir açı ile durmasından kaynaklı olarak oluşuyor. Dünya üzerinde nasıl mevsimler oluşuyorsa, güneş sistemimizde yer alan diğer gezegenler de mevsim kavramını tecrübe ediyorlar fakat daha farklı şekilde. Yerkürede aylar süren mevsimler, farklı gezegenlerde yıllar hatta on yıllar boyunca devam ediyor. Hubble, uzun yıllar süren bu mevsimsel değişikliklerin her birini kaydediyor. Örneğin 2007 senesinde, Uranüs gezegeninde tam 42 yıl süren kış mevsiminin sona erdiğini ve ardından 42 sene sürecek olan yaz mevsiminin geldiğini biliyor olmamızı Hubble'a borçluyuz.Bilim insanlarının uzaydaki gözü olan teleskop, mevsim değişikleri esnasında gezegenin kutup bölgelerinde oluşan, göze oldukça büyüleyici gelen beyazlıklar görüntüledi. Yapılan incelemelerden sonra bunların aslında yıllar sürecek, dev bir fırtınaya ait bulutlar olduğu keşfedildi. Uranüs gezegeninde de aynı türden görüntülere rastlandı ancak bu gezegende oluşan fırtınanın eşsiz hareketlerle ilerlediği ifade edildi. Her iki gezegenin de eğiklik açısından kaynaklı olarak, kutup bölgelerinde Güneş'in daha farklı deneyimlenmesi nedeni ile bu tarz epik fırtınalar oluştuğu tahmin ediliyor.