Son Dakika Haberleri: Hubble Teleskobu "2I/Borisov" kuyruklu yıldızını görüntüledi
Son Dakika Güncel Hubble Teleskobu '2I/Borisov' kuyruklu yıldızını görüntüledi

Hubble Teleskobu "2I/Borisov" kuyruklu yıldızını görüntüledi

1 saat önce

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi dışından gelen "2I/Borisov" kuyruklu yıldızını görüntüledi.

Hubble Teleskobu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi dışından gelen "2I/Borisov" kuyruklu yıldızını görüntüledi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Hubble Teleskobu'nun, Güneş Sistemi'nden girdiği tespit edilen ikinci yıldızlar arası ziyaretçi 2I/Borisov kuyruklu yıldızını kayda aldığı bildirildi.

NASA, kuyruklu yıldızın 12 Ekim'de kayda geçirilen 7 saatlik görüntüsünün hızlandırılmış halini internet sitesinde yayımladı. Görüntüde, kuyruklu yıldızın çekirdeğinin çevresinde yoğun bir toz bulutu olduğu ve mavi bir gaz tabakasıyla çevrelendiği görülüyor.

NASA uzmanları, bunun bugüne dek bir kuyruklu yıldızın kayda geçirilen en net görüntüsü olduğunu vurguladı.

Saatte yaklaşık 177 bin kilometre hızla hareket eden kuyruklu yıldızın 7 Aralık'ta Güneş'e yakın geçiş yapacağı, ardından hiperbolik bir eksende Güneş yörüngesini keserek 2020 ortalarında Güneş Sistemi'nden çıkacağı öngörülüyor.

Kırımlı amatör gökbilimci ve teleskop imalatçısı Gennady Borisov tarafından 30 Ağustos'ta keşfedilen kuyruklu yıldız, bugüne dek Güneş Sistemi'nden geçtiği tespit edilen ikinci kuyruklu yıldız oldu.

Daha önce 2017 yılında keşfedilen Oumuamua kuyruklu yıldızı Güneş'i yaklaşık 38 milyon kilometre teğet geçtikten sonra Güneş Sistemi'nden ayrılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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