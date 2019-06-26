Son Dakika Haberleri: Hubble Teleskobu'yla uzayda "elektrik yüklü küçük toplar" keşfedildi
Son Dakika Güncel Haber

Hubble Teleskobu'yla uzayda "elektrik yüklü küçük toplar" keşfedildi

24 dakika önce

Bilim insanları, yıldızlar arası uzayda futbol topu biçimindeki elektrikli yüklü bir molekül türünün varlığını keşfetti.

Hubble Teleskobu'yla uzayda
Bilim insanları, yıldızlar arası uzayda futbol topu biçimindeki elektrikli yüklü bir molekül türünün varlığını keşfetti.
NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Washington Amerikan Katolik Üniversitesinden bilim insanları Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak, "Buckminsterfullerene" adı verilen, 60 karbon atomunun birleşmesinden oluşan molekülü, gaz ve toz bulutlarının kapladığı yıldızlar arası uzayda ilk kez gözlemlemeyi başardı.
Elektrik yüklü karbon atomlarının içi boş küre biçimli bileşiminin kesik yüzlü bir futbol topunu andırdığı belirtildi.
Söz konusu molekülün Dünya'da bazı kayalarda bulunduğu, ayrıca yanmalı motorların çıkardığı is içinde de görüldüğü bildirildi.
Uzayda bugüne dek bulunan en karmaşık molekülün en fazla 12 atomdan oluştuğuna dikkati çeken araştırmacılar, keşfin uzayda madde yoğunluğunun en düşük olduğu ortamlarda dahi ne kadar karmaşık moleküllerin ortaya çıkabildiğinin kanıtı olduğunu vurguladı.
Araştırmanın yazarlarından Martin Cordiner, yıldızların ve gezegenlerin, gaz ve toz bulutlarının yıldızlar arası uzaydaki çarpışmaları sonucu ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Yıldız arası uzay yaşama kaynaklık eden kimyasal süreçlerin başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla bu ortamdaki bileşenleri iyi anlamak, yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu kavramının temelini oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmanın sonuçları "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:11 Kaynak: AA
Ankara Ticaret Odası, Futbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta Sead Halilagic ile yollar ayrıldı Mehmet Topal'a Katar'dan sürpriz teklif Real Madrid kadın futbol takımı kuruyor Yanardağ patlaması uzaydan görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:35:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hubble Teleskobu'yla uzayda "elektrik yüklü küçük toplar" keşfedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]