Hubble Teleskobunun Annesi Nancy Grace Roman Hayatı Kaybetti

Hubble Teleskobunun Annesi olarak bilinen Nancy Grace Roman Hayatını KaybettiAstronomi dünyası bugün oldukça üzgün. Nancy Grace Roman, NASA 'nın ilk kadın yöneticilerinden ve Hubble Teleskobunun Annesi hayatını kaybetti.Nancy Grace Roman, often referred to as the "Mother of Hubble," passed away on Christmas Day. Dr. Roman was the first woman to hold an executive position at @NASA. Her contributions to this agency will live on and my prayers are with her family. https://t.co/by441lbS1T— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 28, 2018Hubble Uzay Teleskobunun annesi olarak bilim dünyası tarafından kabul Roman, bu araştırmanın finanse edilmesi için yoğun kampanyalar düzenlenmesine ön ayak olmuştu.Nancy Grace Roman displays a model of Orbiting Solar Observatory-1 in 1962. (NASA)Roman ayrıca NASA'da ilk şef astronomlar arasında yer alıyor. 1962'de NASA'nın ilk başarılı astronomik görevi olan Orbiting Solar Observatory-1'in arkasındaki ekibi yönetti. Washington Post 'un belirttiği gibi, Roman küçük yaştaki bir uzaya ilgi duyuyordu ve astronom olurken karşılaştığı direnişin ışığında kadınları matematik ve fen eğitimi almaya teşvik etti.Ayrıca Dünya-Uydu haritası ve diğer yörüngede bulunan gözlemevleri için görevlerde yardımcı oldu. Her şeyden önce Roman, yalnızca NASA'nın kuruluşunda değil, mevcut rotasını belirlerken de önemli bir roller üstlendi. Son yıllarda yapılan kozmik keşiflerin çoğu, spaceborne teleskoplarının kullanımına bağlanabilir. Bilim dünyası onu özleyecek.Washington PostJim Bridenstine ( Twitter Space.com