Hubble Uzay Teleskobu 30. yaşını kutluyor, NASA'dan çok özel kareler

Yeryüzünden yaklaşık 600 kilometre uzakta olan ve kendi yörüngesinde Dünya'yı turlayan dev teleskop 24 Nisan 1990 yılında faaliyete girmişti.

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