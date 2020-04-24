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Hubble Uzay Teleskobu 30. yaşını kutluyor, NASA'dan çok özel kareler
6 saat önce
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu’nun açılışının 30'uncu yıl dönümünü kutluyor. Yeryüzünden yaklaşık 600 kilometre uzakta olan ve kendi yörüngesinde Dünya'yı turlayan dev teleskop 24 Nisan 1990 yılında hizmete girmişti.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun kuruluşunun 30'uncu yıl dönümünü kutluyor.
Yeryüzünden yaklaşık 600 kilometre uzakta olan ve kendi yörüngesinde Dünya'yı turlayan dev teleskop 24 Nisan 1990 yılında faaliyete girmişti.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:50
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