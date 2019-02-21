Hübtuam'ın Projesine Oka'dan Onay

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (OKA) sunulan "Tıbbı Malzeme ve İmplant Test Merkezi Fizibilite Hazırlama Projesi" OKA tarafından kabul edildi.

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (OKA) sunulan "Tıbbı Malzeme ve İmplant Test Merkezi Fizibilite Hazırlama Projesi" OKA tarafından kabul edildi.



Önemli bir yatırımın altyapısı oluşturan fizibilite desteği için Hitit Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve OKA adına Çorum İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın arasında işbirliği protokolü imzalandı.



İmza töreninden sonra bir açıklama yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptığı açıklamada,HÜBTUAM'ın yaklaşık 60 milyon TL değerinde altyapıya sahip, alanında lider bir laboratuvar olarak hem bölgesel hem de ulusal düzeyde hizmet verdiğini söyledi.



OKA tarafından desteklenecek olan proje sayesinde, implantlar için yapılan mekanik, biyo-uyumluluk ve sterilizasyon testlerinin tamamına yakınının merkez bünyesinde yapılabileceğini dile getiren Rektör Alkan, "Bu başarının çıkış noktası, güçlü ülke Türkiye için belirlenen 2023 vizyonudur. Bu vizyon gereği uygun sorumlulukları alma yolunda ulusal kaynakların etkin kullanımı, üniversitemiz için bir hedeftir. Gelinen seviyede neredeyse tamamı için yurtdışına bağımlı olduğumuz tıbbi cihaz ve bunların analizi gibi stratejik bir alanda, ulusal ve uluslararası standartlarda test ve analiz yapabilen, yerli üretimin güçlenmesine yardımcı olabilecek, yüksek teknoloji niteliği olan bir laboratuvar ülkemize kazandırılmıştır. Ülkenin gelişiminde arzulanan seviyeye en kısa sürede ulaşılması yolunda gereken ileri teknoloji ürünlerini üretmek için çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - ÇORUM

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