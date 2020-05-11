Hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Siirt Ziraat Odasının tabelası ve binanın içi

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat'ın görüntüsü

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat'ın konuşması

- " Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum"

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat da açıklanan hububat alım fiyatlarının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda fiyatın hasattan sonra açıklanması dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını belirten Günbat, şunları kaydetti:

"Hububat fiyatında geçen yıla göre yüzde 22,2'lik bir artış oldu. Bu fiyat çiftçimizi bu sene rahatlatacak. Bizim için iyi bir fiyat. Ayrıca kırmızı mercimek için 3 bin 500 ve nohut için 3 bin 350 lira olarak açıklanan fiyatı olumlu buluyoruz. Açıkladığı hububat fiyatı ile çiftçimizin yüzünü güldüren Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum."