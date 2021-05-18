Hububat alım fiyatlarındaki artış Sakarya ve Bolu'da çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Hububat alım fiyatlarındaki artış Sakarya ve Bolu'da çiftçinin yüzünü güldürdü

18.05.2021 14:39
Hububat alım fiyatlarındaki artış Sakarya ve Bolu'da çiftçinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Sakarya ve Bolu'da tarım sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek açıklaması ve kredi borçlarının ertelemesini olumlu karşıladı.

Sakarya ve Bolu'da tarım sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek açıklaması ve kredi borçlarının ertelemesini olumlu karşıladı.

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, AA muhabirine, taban fiyatları açıklanan ürünler arasında yer alan buğdayın bölgede yetiştirildiğini söyledi.

Fiyatın mevcut piyasa seviyesinde olduğunu, geçen seneye göre önemli derecede artış yaşandığını belirten Bayraktar, çiftçi borçlarının ertelenmesinin de üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Ertelenen borçlarda uygulanacak faiz oranının da önem arz ettiğine dikkati çeken Bayraktar, "Çiftçi borçlarına, erteleme nedeniyle uygulanacak faiz oranının da sıfır olması taleplerimiz arasında. Sıfır faizli bir erteleme olursa bu memnuniyeti artırıcı hale getirir." ifadesini kullandı.

Sakarya havzasında mısırın önemli bir ürün olduğuna işaret eden Bayraktar, buğday taban fiyatındaki artışın mısıra da yansıyacağını düşündüklerini bildirdi. Bayraktar, "Buğday taban fiyatının bir referans olacağını düşünüyorum. İnşallah mısırda da dünya fiyatlarına denk bir fiyat açıklanır. Üreticimizin de yüzü güler inşallah. Çünkü bu sezon üretim maliyetlerinin yüksek olduğu bir sezondu." dedi.

"Lisanslı depoculuk ülke geneline yayılmalı"

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de hububatta geçen yıla göre yüzde 36'lık bir artışın olmasının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Zor bir süreçten geçildiğini, her sektörün zorlandığını ifade eden Ateş, "Dolayısıyla çiftçilerimizin yüzünün gülmesi, toprağımızın değerlendirilmesi ve büyük istihdam sağlayan bu sektörün de ayağa kalkması bizler için önemli. Cumhurbaşkanımıza ve kabinemize ayriyeten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ateş, Toprak Mahsulleri Ofisinin ülke genelinde yaklaşık 200 ofisinin bulunduğuna işaret ederek, lisanslı depoculuğun ülke geneline yayılmasını çok istediklerini kaydetti.

Hububat alım fiyatlarındaki artış Sakarya ve Bolu'da çiftçinin yüzünü güldürdü

cumhurbaşkanı, Sakarya, Tarım, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hububat alım fiyatlarındaki artış Sakarya ve Bolu'da çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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