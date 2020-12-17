Hububat, bakliyat ihracatında GAİB ilk sırada - Son Dakika

Hububat, bakliyat ihracatında GAİB ilk sırada

17.12.2020 14:09
Hububat, bakliyat ihracatında GAİB ilk sırada, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, hububat ve bakliyat dış satımında ihracatçı birlikleri özelinde ilk sırada Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) yer aldığını ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, hububat ve bakliyat dış satımında ihracatçı birlikleri özelinde ilk sırada Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) yer aldığını ifade etti.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu toplantısı, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla Altunkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Altunkaya, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, uluslararası konteyner firmalarının son dönemlerde sıklıkla, çeşitli gerekçeler ileri sürerek rekabet kurallarına aykırı fiyat yükseltme yoluna gittiklerini, bu durumun ilerleyen günlerde ülke ihracatını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Altunkaya, bu konuda çözüm bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, hububat, bakliyat sektöründe yılın ocak-kasım döneminde 6 milyar 531 milyon 903 bin dolarlık ihracat yaptığına işaret eden Altunkaya, ihracatçıların salgın sürecini doğru yönettiklerini vurguladı.

Yılın 11 ayında 211 ülke ve serbest bölgeye ürün ulaştırarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatı yüzde 6,1 artırdıklarını belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

"Ülke grupları bazında gerçekleştirilen ihracat en fazla 2 milyar 524 milyon 667 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yapıldı. Ülke bazında 11 aylık süreçte en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise Irak, Birleşik Devletler, Suriye'dir. En fazla ihraç edilen ürünlerin başında ise bisküvi-pasta, buğday unu, bitkisel yağlar, makarna geliyor."

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hububat ve bakliyat ihracatındaki yerine dikkati çeken Altunkaya, şunları ifade etti:

"İhracatçı birlikleri bazında GAİB, 2 milyar 38 milyon 916 bin dolarla en fazla ihracatı yapan birlik. İkinci sırada 1 milyar 775 milyon 428 bin dolarla İstanbul İhracatçı Birlikleri, üçüncü sırada 1 milyar 67 milyon 726 bin dolarla Akdeniz İhracatçı Birlikleri yer alıyor. Bu birlikleri ise 709 milyon 271 bin dolarla Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, 459 milyon 968 bin dolarla Ege İhracatçı Birlikleri ve 174 milyon 342 bin dolarla Karadeniz İhracatçı Birlikleri takip etti."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hububat, bakliyat ihracatında GAİB ilk sırada - Son Dakika Ekonomi


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