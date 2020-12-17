Hububat Bakliyat Sektör Kurulu toplandı

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu, video konferans sistemiyle Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanarak 2020'nin 11 aylık ihracat rakamlarını ve sektörel sorunları masaya yatırdı.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı toplantıda ihracatçıların son dönemlerde en önemli sorunlarından birisi haline gelen konteyner firmalarının haksız uygulamaları da tartışıldı.

"Uluslararası konteyner firmalarının uygulamaları ihracatımızı olumsuz etkiliyor"

Ocak-Kasım 2020 döneminde Türkiye genelinden 6 milyar 531 milyon 903 bin dolarlık sektör ihracatı gerçekleştirerek pandemi sürecinde Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü'nün 2020 yılındaki son Sektör Kurulu toplantısı Mahsum Altunkaya başkanlığında gerçekleştirildi. Video Konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya TİM Başkanı İsmail Gülle de katılarak sektör ihracatçılarını başarılarından dolayı kutladı. Son dönemlerde uluslararası konteyner firmalarının giderek artan sıklıkta, çeşitli gerekçeler ileri sürerek ve rekabet kurallarına aykırı davranarak fiyat yükseltme yoluna gitmelerinin ülke ihracatını önümüzdeki süreçte olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya, konunun bütün ihracatçıları yakından ilgilendirdiğini ve bu konuda TİM nezdinde ilgili firmalarla ve Rekabet Kurumu ile görüşülerek, gerekirse hukuki yollar da gözetilerek çözüm aranmasının oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi. Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya yaptığı değerlendirmede, "2020 yılının son sektör kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımıza TİM Başkanımız İsmail Gülle de katılarak sektörel sorunlarımızın çözümü ile ilgili gerekli desteği vereceğini ifade etti. Sadece hububat bakliyat ihracatçılarını değil, ülkemizde bütün sektörleri ve ihracatçılarımızı yakından ilgilendiren önemli bir sorun olan konteyner fiyat artışları ve ilgili uluslararası firmaların rekabet şartlarını zedeleyici uygulamaları konusundaki olumsuzlukların ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulması yönünde aldığımız karar doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunacağız. Uluslararası konteyner firmalarının uygulamaları, ülke ihracatımızı olumsuz etkilerken önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü de neredeyse sıfırlayacaktır. Bunun için acil önlem almamız gerekiyor" dedi.

"11 Ayda Türkiye 6 milyar 531 milyon 903 bin dolarlık hububat bakliyat ihraç etti"

Hububat bakliyat sektörünün yılın 11 aylık sürecinde Türkiye genelinden 6 milyar 531 milyon 903 bin dolarlık ihracat yaptığını da ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, "Pandemi sürecini hububat bakliyat ihracatçılarımız doğru yönetiyor. 11 aylık süreç içerisinde ülkemizden toplam 6 milyar 531 milyon 903 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu süreçte Türkiye genelindeki birliklerimiz toplam 211 ülke ve serbest bölgeye ihracatla önemli bir başarıya imza attı. Elbette pandemi sürecinin ilk başlarında önemli sıkıntılarımız oldu ancak kararlılığımız ve hükümetimizin büyük destekleriyle bu sıkıntıların önüne geçildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla sektörümüzün ihracatında yüzde 6,1'lik bir artış var" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin en önemli pazarları Ortadoğu, Afrika ve Avrupa"

Ülke grupları bazında gerçekleştirilen ihracatta en fazla ihracatın 2 milyar 524 milyon 667 bin dolarla Ortadoğu ülkelerine yapıldığına da dikkat çeken Mahsum Altunkaya, 2020 yılının 11 aylık sürecinde bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatta bir önceki yıla oranla yüzde 6.7'lik bir düşüş yaşandığını, ancak son dönemlerde gerek Suudi Arabistan gerekse Irak'ta yaşanan sorunların yavaş yavaş çözüldüğüne dikkat çekerek, "Türkiye'nin en önemli pazarları arasında yer alan Ortadoğu pazarında gerek pandemi süreciyle ilgili gerekse bu ülkelerde ihracatçılarımızın karşılaştığı çeşitli sorunlar nedeniyle 2020 yılının ilk aylarında önemli düşüşler yaşıyorduk. Son dönemlerde özellikle Suudi Arabistan'da yaşanan sorunlarla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud' ile görüşmesinin ardından ilişkilerimiz normale dönmeye başladı. Irak pazarında ise yılın 11 aylık sürecinde uzun bir zamandan sonra ilk kez ihracat artış gösterdi, 2020 yılının 11 aylık sürecinde ülkemizde bu ülkeye 1 milyar 213 milyon 490 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi" ifadelerini kulandı.

Ülke grupları bazlı ihracatta ikinci sırayı Afrika ülkelerinin aldığına da dikkat çeken Başkan Altunkaya, "Afrika pazarı ülkemiz için en az Ortadoğu pazarı kadar önemli. 2020 yılının 11 aylık döneminde bu ülkelere toplam 1 milyar 546 milyon 829 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş, bu süreçteki ihracat artışımız bir önceki yıla oranla yüzde 20,1'lik artış göstermiştir. AB ülkeleri ise ülke grupları bazında üçüncü sırada yer almakta ve ihracatımızı arttırdığımız ülke grupları arasında bulunmaktadır. 815 milyon 550 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz AB ülke pazarlarında da büyümeye devam ediyoruz. En Fazla ihracat arttırdığımız ülke gruplarının başında gelen Amerika Ülkelerine bu yıl bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 28,5'lik artışla 674 milyon 491 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Diğer sektörler gibi bizim sektörümüz içinde Amerika Ülkeleri büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte Asya ve Okyanusya Ülkelerine 427 milyon 737 bin dolar, Eski Doğu Bloku Ülkelerine 260 milyon 118 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 167 milyon 608 bin dolar, diğer Avrupa Ülkelerine 74 milyon 606 bin dolar ihracat yapılmış; sektör toplamda 6 milyar 531 milyon 903 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Hububatçılar Irak'ta hedeflerini yakaladı"

Ülke bazlı ihracat için en önemli pazarın Irak olduğuna da dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya, 11 aylık süreçte Irak'a bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,1'lik artışla 1 milyar 213 milyon 490 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. Altunkaya, ülke bazlı ihracatta en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk on ülkenin Irak, Birleşik Devletler, Suriye. Yemen, Almanya, Cibuti, Suudi Arabistan, Venezuela, İsrail ve Libya'nın yer aldığını da sözlerine eklerken, en fazla ihracat artışının bu ülkeler arasında yüzde 93,3'lük artışla gerçekleştirilen 171 milyon 359 bin dolarla Venezuela olduğunu da ifade etti.

"Türkiye en fazla bisküvi-pasta buğday unu, bitkisel yağlar ve makarna ihraç etti"

Türkiye genelinden dünyanın 211 ülke ve serbest bölgesine en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da bilgiler veren Başkan Mahsum Altunkaya, "Ülkemizden 2020 yılının 11 aylık sürecinde en fazla ihraç edilen ürünlerin başında sırasıyla bisküvi-pasta buğday unu, bitkisel yağlar, makarna, şeker ve şekerli mamuller, kakaolu mamuller, mercimek, yağlı tohumlar ve mamulleri, bulgur, margarin, nohut, irmik ve çeşitli yemler, baharat çeşitleri ve fasulye gibi ürünler gelmektedir" sözcüklerini kullandı.

Güneydoğu Türkiye genelindeki birlikler arasında ihracat şampiyonu

İhracatçı birlikler bazında yapılan değerlendirmede Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2 milyar 38 milyon 916 bin dolarla ilk sırada yer aldığını açıklayan Başkan Mahsum Altunkaya, ikinci sırada 1 milyar 775 milyon 428 bin dolarla İİB'nin, üçüncü sırada ise 1 milyar 67 milyon 726 bin dolarla AKİB'in yer aldığını, bu birlikleri ise 709 milyon 271 bin dolarla OAİB, 459 milyon 968 bin dolarla EİB ve 174 milyon 342 bin dolarla KİB'in takip ettiğini ifade ederek diğer birliklerin de bu süreçte 306 milyon 253 bin dolarlık ihracata imza attığını belirtti. - GAZİANTEP