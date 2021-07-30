Üye Girişi
Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı - Son Dakika

Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı

30.07.2021 09:34
Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı, System.String[]

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracatı 265 milyon dolarken, 2021 yılında yüzde 17 artışla 309 milyon dolar olarak gerçekleştirdi.

Birliğimizin ihracatında bitkisel yağ lokomotif konumunda. Üyelerimiz bitkisel yağ ihracatçıları 168 milyon dolar ihracata imza atarak, Birliğin ihracatından yüzde 54 pay aldı.

140 ülkeye gönderdiğimiz, 2020 yılında 981 milyon dolar rakamına ilerleyen bitkisel yağ ihracatımızın 2021 yılı sonunda 1 milyar 250 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz.

Değirmencilik ürünleri, yağlı tohumlar, şekerleme, unlu mamuller ihracatımızda öne çıkan diğer sektörlerimiz oldu.

Ocak-Haziran döneminde yüzde 66 ivmeyle 32 milyon dolarlık çikolatalı şekercilik mamulleri, yüzde 1 ilerlemeyle 23 milyon dolarlık yağlı tohumlar, yüzde 6 artışla 21 milyon dolarlık küspeler ve hayvan yemleri ve yüzde 40 yükselişle 16 milyon dolarlık hububattan mamul ürün satıldı.

Altı ayda en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla; 38 milyon dolarla Libya, 26 milyon dolarla Yemen, 18 milyon dolarla Tunus, 15 milyon dolarla Cezayir ve 14 milyon dolarla Almanya'dır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracatta en çok artış gösteren 3 ülke sırasıyla, Mozambik, Brezilya ve Suriye oldu.

Türkiye geneli olarak baktığımızda Orta Doğu, ABD, Afrika başta olmak üzere 203 ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Ege özelinde ise 150 ülkeye ihracat yapıyoruz.

2021 yılı için 550 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, geniş ürün gamı ile ülkemizin gıda ihracatını sırtlayan lokomotif sektörlerden biri.

Türkiye'nin gıda ihracatının yüzde 41'i sektörümüze ait. Ülkemizin 2020 yılındaki 18 milyar dolarlık gıda ihracatının 7,3 milyar dolarlık kısmını sektörümüz gerçekleştirdi.

6 Gıda Birliğimiz paydaşlığında iki senedir başarıyla yürüttüğümüz ve Ticaret Bakanlığı'nca desteklenen "TURQUALITY Proje"mizle ABD'de gıda ürünlerimizin tanıtımına devam ediyoruz.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Tadım Etkinliği, Mayıs ayında Vegas Üniversitesi (UNLV-University of Nevada-Las Vegas/ Las Vegas) mutfak laboratuvarında gerçekleşti.

ABD'nin yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık ithalatının 160 milyar dolarlık kısmını gıda ürünleri oluşturuyor. Bizim 2020'de ABD'ye Türkiye geneli gıda ihracatımız 970 milyon dolar seviyesindeydi.

2023 yılında bu rakamı 1,5 milyar dolara çıkarmayı istiyoruz. ABD pazarında güçlü olduğumuz gıda sektörlerimizin başında 373 milyon dolarlık ihracatla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri geliyor. Sektörümüz ABD'ye gıda ihracatının yüzde 38'ini gerçekleştiriyor.

Sektör özelinde Türkiye geneli ABD'ye ihracatımız son 3 yılda yüzde 43 arttı. Ege'den ABD'ye yapılan ihracatımızda ise son 3 senede yüzde 61 yükseliş kaydettik.

Bunun yanı sıra Ege Bölgesi'nin geleneksel ihraç ürünlerinden haşhaş tohumu ihracatında en büyük ihraç pazarı Hindistan pazarında 2 yıldır yaşanan tıkanıklığın giderilmesi için Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş'tan destek sözü aldık.

Hindistan'ın haşhaş tohumu ithalatının açılması için Ticaret Bakanlığımız nezdinde girişimlerimizden olumlu sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz.

Sorunun ivedilikle çözülmesi halinde 18-20 bin ton haşhaş tohumu ihraç ederek 65-70 milyon dolar civarında dövizi ülkemize kazandırabilecek noktadayız.

Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş'a yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyoruz.

Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı

Türkiye, Haziran, dolar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı 11:08 Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım 11:04 Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı 10:31 Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı
Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor 10:21 Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor 25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı 10:13 25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı Türkiye'yi alev topuna çeviren bu yangınlar nereden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj 10:01 Türkiye'yi alev topuna çeviren bu yangınlar nereden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi 09:52 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? 09:34 Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?

Son Dakika Haberleri
11:08 Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor
11:07 Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı
11:06 Çifte kupalı Kartal, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor
11:04 Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım
10:41 Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı
10:31 Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı
10:28 Sarı-Kırmızılılardan dev bütçe! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı
09:59 Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Kandil, Gara ve Hakurk'ta PKK hedefleri imha edildi
09:58 Samandıra'da Vitor Pereira rüzgarı! 2-0 öne geçilen hazırlık maçını berabere bitiren takım uyarı aldı
09:56 Yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için birçok ünlü isim Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı
Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor         
11:09
Çifte kupalı Kartal, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor Çifte kupalı Kartal, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor         
11:07
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sarı-Kırmızılılardan dev bütçe! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı Sarı-Kırmızılılardan dev bütçe! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı         
10:29
Sarıklı görüntüleriyle gündem olan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleriyle gündem olan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
10:17
Dehşet veren anlar! İntihar eden gencin son sözü Dehşet veren anlar! İntihar eden gencin son sözü "Geliyorum beyler" oldu         
10:07
Yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için birçok ünlü isim Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı Yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için birçok ünlü isim Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı         
09:56
Süreyya Yalçın, yanan ormanın dumanında poz verip paylaştı! Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı Süreyya Yalçın, yanan ormanın dumanında poz verip paylaştı! Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı         
09:49
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor         
22:43
Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi         
21:41
Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız         
21:23
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı         
18:28
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 11:19:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement