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Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatta 8 milyar doları aştı - Son Dakika

Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatta 8 milyar doları aştı

22.08.2021 11:05
Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatta 8 milyar doları aştı, System.String[]

Salgın döneminde Türkiye'nin gıda ihracatında en fazla artışın yaşandığı hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün son 12 aylık dönemde ihracatı 8 milyar 32 milyon dolara çıktı.

Salgın döneminde Türkiye'nin gıda ihracatında en fazla artışın yaşandığı hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün son 12 aylık dönemde ihracatı 8 milyar 32 milyon dolara çıktı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, 2020 yılında 10 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi.

2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde 4 milyar 60 milyon dolar olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 18 artışla 4 milyar 803 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde Irak'a 777 milyon dolar, İran'a 156 milyon dolar ve Almanya'ya ise 141 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

"Yıllık olarak bakıldığına bu bir rekor"

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, salgın sürecinde gıda ürünlerine talep artışı olurken Türkiye'nin son 1 yıllık dönemde 19,5 milyar dolar dolarlık gıda ürünleri ihraç ettiğini söyledi. Türkiye'nin gıda ihracatının yüzde 41'lik dilimini hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün tek başına gerçekleştirdiği bilgisini veren Terci, "Hububat, bakliyat yağlı tohumlar sektörünün 31 Temmuz 2020'den 1 Ağustos 2020'ye kadar olan ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artışla 8 milyar 32 milyon dolara ulaştı. Yıllık olarak bakıldığına bu bir rekor. Hububat sektörü bir önceki yılın aynı döneminde 7 milyar 59 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti" dedi.

2022 hedefi 10 milyar dolar

Sektörünün bitkisel yağlardan çikolatalı ürünlere, şekerleme ürünlerinden unlu mamullere, hububat ürünlerinden baharatlara geniş bir ürün gamına sahip olduğuna değinen Terci, "Dünya genelinde gıdaya olan talep artarak sürecek. Türkiye olarak küresel iklim değişikliğinin yaralarını saracak adımları hızla atıp üretimini artırdığı takdirde sürdürülebilir bir ihracat yakalayacak konumdayız. 2022 yılı için 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Son 12 ayda sektör içinde en fazla ekmek, pasta ve kek grubu ihracatının yapıldığı bilgisini veren Terci, bu süreçte 1 milyar 105 milyon dolar değerinde ekmek, pasta ve kek ihraç edildiğini aktardı.

Türkiye'nin buğday unu ihracatından 1 milyar 8 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini ifade eden Terci, makarna ihracatının da 775 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. - İZMİR

Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatta 8 milyar doları aştı
Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatta 8 milyar doları aştı
Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatta 8 milyar doları aştı
Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatta 8 milyar doları aştı
Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatta 8 milyar doları aştı
Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatta 8 milyar doları aştı

Türkiye, İhracat, Almanya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatta 8 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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