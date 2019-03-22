Hububat Ekili Alanlar ve Antep Fıstığı Bahçelerinde İnceleme

Gaziantep'in Araban ilçesinde ziraat mühendisleri, hububat ekili alanlar ve Antep fıstığı bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde ziraat mühendisleri, hububat ekili alanlar ve Antep fıstığı bahçelerinde incelemelerde bulundu.



Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, odada görevli tarım danışmanları, ziraat mühendisleri Atilla Turan, Yasemin Özdemir, Fatma Korkmaz ve Seydi Vakkas Dağlı, hububat ekili alanlar ve Antep fıstığı bahçelerini gezerek inceleme yaptı.



Ziraat mühendisleri, üretimle ilgili sorunları tespit etti, üreticileri hastalıklar ve zararlı böcekler konusunda bilgilendirdi.



Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kış yağışların yoğun olmasından dolayı bakteriyel hastalık riskinin yüksek olduğuna değinerek, üreticilere gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunduklarını aktardı.



İlçeye bağlı Emirhaydar, Beydilli, Sarıkaya, Yaylacık, Gökçepayam ve Aşağı Yufkalı kırsal mahallelerinde inceleme yaptıklarını kaydeden Altun, şöyle devam etti:



"Özellikle Antep fıstığında üreticilerimizin bakımla ilgili hatalarını yerinde görüp doğrusunu anlattık. Onlara sürüm, budama, ilaçlama ve kültürel mücadeleler ile ilgili doğru uygulamalar hakkında bilgi verdik. Üretimlerini arttırmak ve üretim kayıplarının önlenmesi için Araban Ziraat Odası olarak tarım danışmanlarımız ile çiftçilerimize ilaçlama ve bakım ile ilgili her türlü teknik desteği vererek çiftçilerimizin oda ile iletişim halinde olarak faaliyetlerini yürütmeleri konusunda uyarılarda bulunduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanlığı tarafından üreticilerimize ücretsiz dağıtılmak amacıyla odamıza gönderilen Antep fıstığı fidanlarının dağıtımını yaptık."

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