Son Dakika Haberleri: Hububat Ekili Alanlarda Gübre Mesaisi Başladı

Hububat Ekili Alanlarda Gübre Mesaisi Başladı

1 saat önce

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, üreticilerin gübre mesaisinin başladığını bildirdi.

Hububat Ekili Alanlarda Gübre Mesaisi Başladı, System.String[]
Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, üreticilerin gübre mesaisinin başladığını bildirdi.

Başkan Ergin, yaptığı yazılı açıklamada, hububat ekili alanlarda gübreleme yapmak için üreticinin araziye girdiğini belirtti.

Zamanında atılan gübrenin verimi artırdığını vurgulayan Ergin, "Gübre ürünün gelişmesi için çok faydalı. Gübrenin toprak analizi yapılarak atılması gerekli. Bu yıl mevsimler koşullar çok iyi gitti. Geçen yıl kuraklıktan dolayı buğdayda yaşanan rekolte düşüklüğünün bu yıl tam tersine döneceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gübre mesaisinin süreceğini aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"Gübreyi tek seferden ziyade parçalar halinde atmanın bitkinin gelişimi açısından daha sağlıklı olur. Kardeşlenme, sapaklanma ve başaklanma dönemlerinde atılmalı. Bu üç dönemde atılması bitkinin önce verimini etkiler ardından da protein kalitesini belirler. Buğdayın süne ve protein değerine bakıldığı için bir kere de gübreyi atıp geçmek sağlıklı değil.

Buğday için yeterli yağış alan bölgede bu sene çiftçiler olarak verimden umutlu. Buğdayın ekim döneminde günümüze kadar güzel mevsimsel koşullar yaşandı. Cemrenin düşmesine sayılı günler kala da çiftçimiz gübre atımına başladı. Gübreyi atarken dikkatli davranılırsa üreticiler olarak bu yılı verimli olarak geçiririz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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