Hububat ekili alanlarda mevsimsel hastalık kontrolleri - Son Dakika

Hububat ekili alanlarda mevsimsel hastalık kontrolleri
27.03.2021 10:33
Kütahya'nın önemli hububat yetiştirme merkezlerinden olan Aslanapa ilçesinde, hastalık ve zararlıları erken tespit etmek amacıyla ekili alanlarda ziraat mühendisleri tarafından kontroller yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın önemli hububat yetiştirme merkezlerinden olan Aslanapa ilçesinde, hastalık ve zararlıları erken tespit etmek amacıyla ekili alanlarda ziraat mühendisleri tarafından kontroller yapıldığı bildirildi.
Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Ziraat Mühendisleri tarafından tarım alanlarında hastalık ve zararlıları kontrol altına alabilmek ve erken müdahale etmek amacıyla buğday ve arpa ekili olan tarım alanlarında arazi kontrolü yapılmıştır. Önemli buğday üretim merkezlerimizden olan Aslanapa ilçemizde, yapılan kontroller belli aralıklarla devam edecektir. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA
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