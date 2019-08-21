Son Dakika Haberleri: Hububat hasadı yüz güldürmedi
Son Dakika Güncel Haber

Hububat hasadı yüz güldürmedi

37 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tamamlanan hububat hasadı, üreticinin yüzünü güldürmedi.

Hububat hasadı yüz güldürmedi, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde tamamlanan hububat hasadı, üreticinin yüzünü güldürmedi. Düşük verim çiftçiler maliyeti karşılamanın derdine düşürdü.

Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyettin Gazioğlu yaptığı açıklamada beklenilenin çok altında ürün aldıklarını belirtip, "Yıl içerisinde yağış miktarının düşük olması Mayıs ayında yağmurların yağmaması tarımdaki verimi olumsuz etkiledi ve beklentinin çok altında ürün alındı. geçen yılki hasat döneminde bir dönüme 300 - 350 kg buğday alınırken bu yıl bir dönüme 100 Kg buğday alındı ektiği tohumu bile alınamadı. çiftçilerimiz biçerdöver kirasını bile zor ödedi. Hasada güvenerek bankalara, Tarım Kredi Kooperatifine borçlandı ekipman aldı borçlandı bu borçların faizsiz ertelenmesini Çiftçiye faizsiz sertifikalı tohum ve gübre verilmesini istiyoruz. " dedi - SİVAS
Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Cenk Tosun ve Yevhen Konoplyanka ile anlaştı!
Cani adam kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu Ataşehir'de su baskınında can pazarı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:13:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hububat hasadı yüz güldürmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]