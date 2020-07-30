Hububat hasadı yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Karabük'te hasat mesaisi süren hububat üreticileri, yüksek verim elde etmenin sevincini yaşıyor.

Kentte yaklaşık 375 bin dekar tarım arazisi işleniyor. Üretimde ilk sırayı hububatın aldığı Karabük'te, 111 bin dekar alanda buğday, 28 bin dekar alanda arpa, 62 bin dekar alanda yem bitkisi yetiştiriliyor.

Ekmeklik buğdayda bu yıl 38 bin 745 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Karabük'te "Ata Tohumu, Ata Toprağında" projesi kapsamında, ekmeklik ve makarnalık buğdaylara kıyasla daha dayanıklı, lif açısından zengin, protein değeri yüksek siyez buğdayı da yetiştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, 2 bin 350 dekar alanda ekimi yapılan siyez buğdayında bu yıl 470 ton rekolte hedefleniyor.

"Verimli bir yıl geçiriyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hububat üreticisinin verimli bir yıl geçirdiğini söyledi.

Çiftçiyi her açıdan desteklediklerini belirten Ayvalık, "Hububatta şu an hasat dönemindeyiz. Hasadı yerinde incelemek açısından biçerdöver kontrol ekibi oluşturduk. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Yağışların dengeli olması verimli bir yıl geçirmemizi sağladı. Toplamda 38 bin 745 ton ürün bekliyoruz." diye konuştu.

"Geçen yıla göre önemli bir artış yaşanıyor"

Karabük Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu da hububat tarımı konusunda Karabük'ün önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Hububat hasadının sürdüğünü ifade eden Benlioğlu, "Bu yıl yağış bol oldu. Bazı arazilere zarar verse de genelde çiftçilerin yüzü güldü. Geçen yıla göre önemli bir artış yaşanıyor. Ortalama bire 20 alındı. Yaklaşık 40 bin ton ürün alınacak. Hedefimiz gelecek yıl bu rakamı daha yukarılara taşımak. Bunun için projeler geliştirip hayata geçiriyoruz." dedi.