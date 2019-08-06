Hububat hasadından 534 milyon liralık gelir beklentisi
2 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Muş'ta, arpa ve buğday hasadından 534 milyon liralık gelir bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
'nin önemli hububat merkezlerinden Muş
'ta, arpa ve buğday hasadından 534 milyon liralık gelir bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:24
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