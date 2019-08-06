Son Dakika Haberleri: Hububat hasadından 534 milyon liralık gelir beklentisi
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Hububat hasadından 534 milyon liralık gelir beklentisi

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Muş'ta, arpa ve buğday hasadından 534 milyon liralık gelir bekleniyor.

Hububat hasadından 534 milyon liralık gelir beklentisi, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Muş'ta, arpa ve buğday hasadından 534 milyon liralık gelir bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi, Muş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:24 
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