Hububat ihracatı yüzde 41 arttı; Hindistan'a rekor ihracat - Son Dakika

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, hububat sektör ihracatında yükseliş olduğuna dikkat çekerek ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,43 artışla 847.853 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini açıkladı.

Ocak ayında İHBİR'in ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,78 artışla 240.746 milyon dolar olurken, sektör ihracatı 847.853 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ocak ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41,43 artışa ulaştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, hububat sektöründeki ihracat rakamlarını, en çok ihracat yapılan ülkeleri ve ürünleri açıklayarak Birlik olarak gerçekleştirilen fuar ve alım heyeti organizasyonlarına yönelik de bilgi verdi.

HİNDİSTAN'A REKOR İHRACAT YAPTIK

İHBİR olarak 2021 yılında Hindistan'a toplam 13,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Haluk Okutur, ihracat başarısı ile ilgili şunları söyledi:

"2021 Ocak ayında Hindistan'a ihracatımız 681 bin dolar olarak gerçekleşmişti. 2022 yılı ocak ayında ise ülkeye 16.698 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yüzde 2 bin 348 gibi muazzam bir artış yakaladık ve Hindistan'a 2021 yılının toplamından daha fazla ihracat gerçekleştirmiş olduk."

Ocak ayında toplam 162 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Haluk Okutur, "Ocak ayında ABD'ye ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,57, Irak'a ihracatımız yüzde 22,78, Hindistan'a ihracatımız yüzde 2 bin 348, Yemen'e ihracatımız ise yüzde 44,49 değer bazında artış gösterdi" diye ekledi.

ÜRÜN İHRACATINDAKİ ARTIŞTA REKOR BİTKİSEL YAĞLARDA

Ürün bazında artışlarla ilgili rakamları değerlendiren Başkan Okutur rekor ihracatın bitkisel yağlarda olduğunu kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

"Ocak ayında şeker ve şekerli mamuller ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,42 artışla 47.972 milyon dolar, pastacılık ürünleri ihracatı yüzde 8,41 artışla 34.973 milyon dolar, kakaolu mamuller ihracatı yüzde 28,17 artışla 34.815 milyon dolar ve bitkisel yağlar ihracatı yüzde 509,40 artışla 28. 432 milyon dolar olarak gerçekleşti."

İHBİR üyelerinin ürün kalitelerine vurgu yapan Başkan Okutur, "Tüm dünya bu lezzetleri merakla bekliyor. Birlik olarak düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonları ve fuarlarımızda üyelerimiz ürün çeşitliliklerini ve katma değeri yüksek ürünlerini gösterme fırsatı buluyor. Başarılı iş insanlarımızın da çalışmalarıyla İHBİR olarak dünyanın her yerine ulaşarak, ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyoruz" diye konuştu.

10 ŞUBAT'TA ÜYELERİMİZ KOLOMBİYALI İTHALATÇILAR İLE BİR ARAYA GELECEK

Pandemiye rağmen 'Alım Heyeti' programlarına devam ettiklerinin altını çizen ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle fiziki ortamda gerçekleştirilemeyen heyetleri dijital ortama taşıdıklarını kaydeden Başkan Okutur heyetlerle ilgili şunları söyledi:

"Online alım heyetlerinde üyelerimiz en prestijli ithalatçıların yetkilileri ile zoom platformu üzerinden birebir görüşme imkanı buldular ve ürünlerini kataloglar üzerinden tanıtarak önemli iş anlaşmalarına imza attılar. Üyelerimiz alım heyeti programlarımıza çok yoğun bir talep göstererek katılım sağlıyorlar. 2021 yılında Gine-Bissau Cumhuriyeti'ne yönelik 3, Şili'ye yönelik 3, Bahreyn'e yönelik 2, Arjantin, Kolombiya ve Filistin'e yönelik 1 heyet programı olmak üzere toplamda 11 sanal alım heyeti gerçekleştirdik. Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılından bugüne düzenlemiş olduğumuz heyet sayısı 25'i geçmiş oldu. 2022 yılında online heyet programlarımıza ara vermeden devam edecek ve normale dönüşün bir parçası olarak pandemi öncesinde olduğu gibi dünyanın önemli ithalatçılarını İstanbul'da ağırlayarak yüz yüze heyet programlarımıza da kaldığımız yerden devam edeceğiz. İHBİR olarak 10 Şubat Perşembe günü üyelerimizi Kolombiya'nın en prestijli firmalarının yetkilileriyle dijital ortamda gerçekleştirilecek organizasyonla bir araya getireceğiz. İkili görüşmelerde, nişasta, şekerli mamuller, bisküvi, tatlı, pastacılık ürünleri, un ve pasta malzemeleri ve daha birçok ürün grubu tanıtılacak."