Üye Girişi
Hububat ihracatına GAİB damgası - Son Dakika

Hububat ihracatına GAİB damgası

09.09.2021 10:58
Hububat ihracatına GAİB damgası, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya başkanlığında yapılan toplantıda, ağustos ayı ihracat rakamları değerlendirilerek sektörel sorunlar masaya yatırıldı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya başkanlığında yapılan toplantıda, ağustos ayı ihracat rakamları değerlendirilerek sektörel sorunlar masaya yatırıldı. Ocak Ağustos döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplam 1 milyar 785 milyon 575 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, Ağustos 2021 döneminde ise 310 milyon 633 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

GAİB hizmet binasında Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu sektörel sorunları masaya yatırırken, 2021 yılının sekiz aylık döneminde Güneydoğu'dan gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirdi. Pandemi sürecinin bütün dünyada ağır bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, ihracatın bütün zorluklara rağmen arttırılması için olağanüstü çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Altunkaya, Güneydoğu Anadolu bölgesinden Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 25,9 artışla toplam 1 milyar 785 milyon 575 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bunun 310 milyon 633 bin dolarlık kısmının 2020'nin Ağustos dönemine oranla yüzde 62,3 artışla Ağustos 2021'de gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, bölge ihracatçılarını kutladı. Altunkaya, "Dünya genelinde yaşanan salgının etkilerini birçok alanda hissetmeye devam ederken ihracatçılarımız ülkemizin ihracatının sürdürülebilirliğini sağlamak, daha fazla ihracat gerçekleştirmek ve dünya pazarlarındaki etkimizi attırmak için olağanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Ağustos ayında sektörümüz için ihracatta bir önceki yıla oranla büyük bir artışa imza atıldı. 8 aylık dilimde toplam 171 ülkeye 1 milyar 785 milyon 575 bin dolar değerinde hububat bakliyat ürünlerimizi ihraç ederken Ağustos 2021 döneminde yüzde 62,3 artışla 310 milyon 633 bin dolarlık ihracata imza attık. Son dönemlerde bütün sektörlerde yaşanan en büyük ortak sorunumuz olan navlun fiyatlarındaki korkunç artışın önüne geçebilmek için çeşitli formüller içerisindeyiz. Burada ülke olarak bizim deniz taşımacılığında da global bir ağ kurarak söz sahibi olmamız gerekli. Bu husustaki görüşmelerimiz ve araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

Ülke gruplarında Ortadoğu, Afrika ve Amerika ilk üç sırada

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ihracatının en fazla gerçekleştirildiği ülke gruplarının başında Ortadoğu, Afrika ve Amerika ülkeleri gelirken bölgeden gerçekleştirilen ihracatın 957 milyon 636 bin dolarlık bölümü Ortadoğu ülkelerine, 487 milyon 527 bin dolarlık kısmı Afrika ülkelerine, 191 milyon 107 bin dolarlık kısmı ise Amerika ülkelerine gerçekleştirildi. Bu süreçte Avrupa Birliği ülkelerine 68 milyon 364 bin dolar, Asya ve Okyanusya Ülkelerine 30 milyon 553 bin dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 19 milyon 910 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine 14 milyon 671 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 9 milyon 297 bin dolar, serbest bölgelere 6 milyon 438 bin dolar ve diğer ülkelere 73 bin dolar olmak üzere toplam 1 milyar 785 milyon 575 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Hububat Bakliyat İhracatında Irak, Suriye ve İran ilk üç sırada

Ocak-Ağustos 2021 döneminde 171 ülkeye ürün satışı gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçıların en fazla ihracat yaptıkları ülke sıralamasında ilk sırada Irak'ın yer aldığını açıklayan Altunkaya, ikinci sırada Suriye ve üçüncü sırada İran'ın bulunduğunu ifade ederek, "Bölge ihracatçılarımız bu süreçte ülke bazlı ihracatta en fazla ihracatı 535 milyon 294 bin dolarla Irak'a, 157 milyon 326 bin dolarla Suriye'ye ve 128 milyon 708 bin dolarla İran'a gerçekleştirmiştir. Bu üç ülkenin ardından en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında ilk on sıraya Cibuti, Venezuela, Birleşik Devletler, Somali, Angola, Benin ve Lübnan girmektedir" şeklinde konuştu.

İhracatın şampiyon ürünleri makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu

Ürün bazlı ihracatı da değerlendiren Altunkaya, bölgeden en fazla ihraç edilen ürünler arasında makarna, bitkisel yağlar ve buğday ununun ilk üç sırada yer aldığını ifade ederek, "171 ülkeye bölgemizden ihracat gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılarımız ürün bazlı ihracatta ise 8 aylık süreçte en fazla makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracatı yapmıştır. Ocak-Ağustos 2021 döneminde en fazla ürün ihracatında ilk sırayı 368 milyon 765 bin dolarla makarna, ikinci sırayı 328 milyon 557 bin dolarla bitkisel yağlar ve üçüncü sırayı 319 milyon 582 bin dolarla buğday unu izlemiştir. Bu süreçte bölgemizden 171 milyon 845 bin dolarlık bisküvi ve pastacılık ürünleri, 82 milyon 738 bin dolarlık kakaolu mamuller, 82 milyon 704 bin dolarlık çeşitli yem grupları, 60 milyon 789 bin dolarlık margarin, 43 milyon 638 bin dolarlık irmik, 42 milyon 763 bin dolarlık şeker ve şekerli mamuller, 35 milyon 33 bin dolarlık yağlı tohumlar ve mamulleri, 28 milyon 979 bin dolarlık bulgur, 21 milyon 166 bin dolarlık mercimek, 9 milyon 441 bin dolarlık nohut, 5 milyon 130 bin dolarlık çeşitli baharatlar, 1 milyon 282 bin dolar zeytinyağı ve türevleri, 437 bin dolarlık fasulye ihraç edilirken diğer ürünlerimizden de toplam 182 milyon 711 bin dolarlık ihracata imza atılmıştır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hububat ihracatına GAİB damgası
Hububat ihracatına GAİB damgası
Hububat ihracatına GAİB damgası
Hububat ihracatına GAİB damgası

Güneydoğu Anadolu, Togo Cumhuriyeti, Güneydoğu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hububat ihracatına GAİB damgası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 12:25 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim 12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde 12:00 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor 11:49 Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor 11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü 11:34 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü
Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş 11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli 10:54 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli

Son Dakika Haberleri
12:24 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
12:16 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
12:12 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
11:59 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
11:56 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
11:43 Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
11:34 MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım
11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş
Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor         
12:35
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
"Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor         
12:13
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım         
11:57
Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı         
11:46
MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım         
11:34
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu         
11:28
Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes "Test ücretlerini kim ödeyecek?" gibi sorular sormaya başladı         
11:12
Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu         
10:45
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı         
10:35
Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir         
09:39
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 12:42:31. #1.11#
SON DAKİKA: Hububat ihracatına GAİB damgası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement