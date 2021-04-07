Hububat ihracatında rekor İstanbul Hububat Birliği'nin oldu

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,22 oranında artışla,784 milyon 306 bin dolarlık hububat ihracatı yapıldı. Birliğimiz (İHBİR) ise, pandeminin zorlu koşullarına rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,88 oranında artışla 228 milyon 398 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye genelindeki tüm hububat birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren birlik oldu" dedi.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İHBİR üyelerinin mart ayında kaydettikleri ihracat rakamlarını açıklayarak, en çok ihraç edilen ürün ve ülkeleri aktardı. Ayrıca Okutur, 2021 yılının fuar takvimini de paylaştı. İhracat rakamlarından oldukça memnun olduğunu belirten Başkan Okutur, Türkiye genelinde İstanbul Hububat Birliği olarak ilk sırada yer aldıklarının altını çizdi.

"EN FAZLA İHRACAT YAPAN BİRLİK OLDUK"

2021 yılında 178 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Okutur, "Mart ayında hububat birlikleri içerisinde yüzde 30'luk bir payla en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olduk. Yine İstanbul'daki diğer birliklere göre de en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olma özelliğimizi koruduk" diye ekledi.

"FUARLARIN BÜYÜK AVANTAJI VAR"

Pandeminin zorlu koşullarına rağmen devam eden fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan Okutur, "Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadığımız fuarlarımız bu yıl gerçekleşecek. 2021 Takvimimizde Rusya, Kolombiya, ABD ve Meksika fuarları var. Bu fuarların tamamına Milli Katılım Organizasyonunu İHBİR olarak bizler gerçekleştireceğiz. Üyelerimiz de büyük bir heyecanla fuarlara katılmayı bekliyor, yoğun ilgi var. Fuarlar aracılığıyla müşterilerle birebir görüşmenin büyük avantajı oluyor, ürünlerimizi görüp, kalitesini anlıyorlar. Yüz yüze görüşmeyle daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Sanal fuarlar da yaptık ama fiziki fuarların avantajı daha yüksek" dedi.

"178 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Ekonomimizi ve ülkemizin dünyadaki itibarını artırarak daha katma değerli hale getirmek adına, alım heyetlerine pandemi döneminde de önem vererek sanal heyet sayımızı artırdık diyen Başkan Okutur, "Türk ürünlerini çok beğeniliyor. Genellikle Latin Amerika ülkeleriyle online alım heyetleri düzenledik. Şili, Kolombiya, Uruguay gibi ülkelerle görüşmeler yaptık. Alım heyetleri konusunda çok başarılıyız, deneyim kazandık. İhracatçı üyelerimiz de sonuçtan çok memnun, taleplerde oldukça fazla. Bu yıl, Şili'den 2 heyet olmak üzere, Filistin ve Fas ile birlikte toplam 4 alım heyeti organize ettik. Bundan sonra hedef Pazar olarak Güney Afrika'yı seçtik, çalışmalarımız devam ediyor. Talep çok olduğu için her ay 2 alım heyeti düzenlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"TÜRK ŞİRKETLERİ İLE ÇİN FİRMALARI ONLİNE KAHVE ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ"

Guangzhou Ticaret Ataşeliği ve İHBİR koordinasyonunda, kahve ve kahve ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketleri ile Guangzhou Kahve Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Çin firmalarının geniş katılımlarıyla "Türkiye/ Çin Halk Cumhuriyeti Kahve ve Kahve Ekipmanları Tanışma Toplantısı" gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Okutur, " Kahve ve kahve ekipmanları sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerimizde muhtemel iş birliklerinin değerlendirildiği buluşma sonucunda, Türkiye-Çin arasındaki heyet organizasyonların sıklaştırılması ve diğer sektörleri de kapsayan özel etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili görüşmeler yapıldı. İHBİR olarak etkinliğimize katılım sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, buluşmamızın ülkemiz ihracatına faydalı olmasını diliyorum" dedi.