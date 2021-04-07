Hububat ihracatında rekor İstanbul Hububat Birliği'nin oldu - Son Dakika

Hububat ihracatında rekor İstanbul Hububat Birliği'nin oldu

07.04.2021 12:08
Hububat ihracatında rekor İstanbul Hububat Birliği'nin oldu, System.String[]

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,22 oranında artışla,784 milyon 306 bin dolarlık hububat ihracatı yapıldı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,22 oranında artışla,784 milyon 306 bin dolarlık hububat ihracatı yapıldı. Birliğimiz (İHBİR) ise, pandeminin zorlu koşullarına rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,88 oranında artışla 228 milyon 398 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye genelindeki tüm hububat birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren birlik oldu" dedi.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İHBİR üyelerinin mart ayında kaydettikleri ihracat rakamlarını açıklayarak, en çok ihraç edilen ürün ve ülkeleri aktardı. Ayrıca Okutur, 2021 yılının fuar takvimini de paylaştı. İhracat rakamlarından oldukça memnun olduğunu belirten Başkan Okutur, Türkiye genelinde İstanbul Hububat Birliği olarak ilk sırada yer aldıklarının altını çizdi.

"EN FAZLA İHRACAT YAPAN BİRLİK OLDUK"

2021 yılında 178 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Okutur, "Mart ayında hububat birlikleri içerisinde yüzde 30'luk bir payla en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olduk. Yine İstanbul'daki diğer birliklere göre de en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olma özelliğimizi koruduk" diye ekledi.

"FUARLARIN BÜYÜK AVANTAJI VAR"

Pandeminin zorlu koşullarına rağmen devam eden fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan Okutur, "Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadığımız fuarlarımız bu yıl gerçekleşecek. 2021 Takvimimizde Rusya, Kolombiya, ABD ve Meksika fuarları var. Bu fuarların tamamına Milli Katılım Organizasyonunu İHBİR olarak bizler gerçekleştireceğiz. Üyelerimiz de büyük bir heyecanla fuarlara katılmayı bekliyor, yoğun ilgi var. Fuarlar aracılığıyla müşterilerle birebir görüşmenin büyük avantajı oluyor, ürünlerimizi görüp, kalitesini anlıyorlar. Yüz yüze görüşmeyle daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Sanal fuarlar da yaptık ama fiziki fuarların avantajı daha yüksek" dedi.

"178 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Ekonomimizi ve ülkemizin dünyadaki itibarını artırarak daha katma değerli hale getirmek adına, alım heyetlerine pandemi döneminde de önem vererek sanal heyet sayımızı artırdık diyen Başkan Okutur, "Türk ürünlerini çok beğeniliyor. Genellikle Latin Amerika ülkeleriyle online alım heyetleri düzenledik. Şili, Kolombiya, Uruguay gibi ülkelerle görüşmeler yaptık. Alım heyetleri konusunda çok başarılıyız, deneyim kazandık. İhracatçı üyelerimiz de sonuçtan çok memnun, taleplerde oldukça fazla. Bu yıl, Şili'den 2 heyet olmak üzere, Filistin ve Fas ile birlikte toplam 4 alım heyeti organize ettik. Bundan sonra hedef Pazar olarak Güney Afrika'yı seçtik, çalışmalarımız devam ediyor. Talep çok olduğu için her ay 2 alım heyeti düzenlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"TÜRK ŞİRKETLERİ İLE ÇİN FİRMALARI ONLİNE KAHVE ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ"

Guangzhou Ticaret Ataşeliği ve İHBİR koordinasyonunda, kahve ve kahve ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketleri ile Guangzhou Kahve Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Çin firmalarının geniş katılımlarıyla "Türkiye/ Çin Halk Cumhuriyeti Kahve ve Kahve Ekipmanları Tanışma Toplantısı" gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Okutur, " Kahve ve kahve ekipmanları sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerimizde muhtemel iş birliklerinin değerlendirildiği buluşma sonucunda, Türkiye-Çin arasındaki heyet organizasyonların sıklaştırılması ve diğer sektörleri de kapsayan özel etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili görüşmeler yapıldı. İHBİR olarak etkinliğimize katılım sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, buluşmamızın ülkemiz ihracatına faydalı olmasını diliyorum" dedi.


Hububat ihracatında rekor İstanbul Hububat Birliği'nin oldu
Hububat ihracatında rekor İstanbul Hububat Birliği'nin oldu

İstanbul, İhracat, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hububat ihracatında rekor İstanbul Hububat Birliği'nin oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız         
13:20
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı         
13:00
Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu         
12:38
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali         
12:05
Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi         
11:02
Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti         
10:54
Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti         
10:47
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü         
10:19
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 13:38:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hububat ihracatında rekor İstanbul Hububat Birliği'nin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei