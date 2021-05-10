Hububat ihracatında yüzde 41'lik artış - Son Dakika

Hububat ihracatında yüzde 41'lik artış

10.05.2021 11:26
Hububat ihracatında yüzde 41'lik artış, System.String[]

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,86 artış ile nisan ayı ihracatımız 753 milyon 377 bin dolar oldu.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,86 artış ile nisan ayı ihracatımız 753 milyon 377 bin dolar oldu.  Birliğimiz (İHBİR) ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 oranında artışla 205 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi" dedi.

2021 yılında Birlik (İHBİR) olarak 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Haluk Okutur, nisan ayında yüzde 41 oranında artışla İstanbul'daki diğer birliklere göre en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olma özelliklerini koruduklarını kaydetti.

Okutur ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamalara şöyle devam etti:

"2021 nisan ayında ihracat gerçekleştirdiğimiz 166 ülke arasında; yüzde 48,36 değer bazında artışla ABD, yüzde 10,62 değer bazında artışla Irak ve yüzde 19,81 değer bazında artışla Almanya öne çıkan ülkeler arasında yerini aldı. Birliğimiz, ocak-nisan döneminde yüzde 18,73 oranında artışla 781 milyon 520 bin dolar ihracat gerçekleştirdi."

İHBİR YÜKSELEN GRAFİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşamın her alanında önemli değişikliklere sebep olduğunu söyleyen Başkan Okutur, "Sağlık alanında, tarımda ve bunlara bağlı diğer sektörlerde, eğitimde, iş hayatında oldukça büyük değişiklikler yapıldı.  Tarımsal alanda, tarımsal alanların kullanımı daha efektif, amaca uygun bir şekilde kullanılmaya başlandı. İnsanların beslenmesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için gıdanın öneminin arttığı zorlu süreçlerde gıda üretebilen ve üretimiyle kendine yetebilen bir ülke olmamız, büyük bir avantaj oldu. Ülkemizde tarım alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yer alan hububat sektörü, yükselen grafiğini sürdürmeye devam etti. Birçok ülke gıda krizi yaşarken, ülkemizde böyle bir durum yaşanmadı" diye konuştu.

"DOĞRU VE GÜVENİLİR İHRACAT İÇİN ONLİNE KONFERANSLARIMIZA BAŞLADIK"

İHBİR olarak üyelerin yurt dışı potansiyel müşteri tespit süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla online ve ücretsiz olarak konferanslar düzenlemeye başladıklarını söyleyen Başkan Okutur, doğru ve güvenilir ihracat hedeflerine ulaşmak için "Şekerli Mamuller" sektörüne yönelik konferans düzenlediklerini ve diğer sektörlere yönelik konferansların da yapılacağını ifade etti. Bu bağlamda, İHBİR'in iş birliklerinden biri olan 'veri tabanı platformu' yetkilileri ile bir araya geldikleri konferansta; üretim, pazarlama, mevzuat gibi alanlarda sektörün problemlerini ortaya koyarak çözüm önerileri getirmek ve hedef pazarlara yönelik çalışma faaliyetlerini geliştirmek üzere görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Düzenli olarak fuar ve alım heyetleri çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Okutur, "İhracatçı firma sayısını çeşitlendirmek ve ihracat yapılan ülke sayısını çoğaltmak için gerek fiziki gerek dijital ortamlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Pandemiye rağmen yükselmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"ŞEKERLİ MAMULLER VE PASTACILIK ÜRÜNLERİNİN İHRACATI ARTTI"

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Haluk Okutur, nisan ayında 166 ülkeye toplamda 205 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyleyerek, ocak-nisan döneminde 180 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. En fazla ihracat yapılan ürün gruplarını açıklayan Okutur, "Şeker ve şekerli mamul ihracatımız nisan ayında yüzde 72,12 değer bazında; pastacılık ürünleri ihracatımız yüzde 36,12 değer bazında; kakaolu mamuller ihracatımız ise yüzde 73,71 değer bazında artış gösterdi" ifadelerini kullandı.


Hububat ihracatında yüzde 41'lik artış

İstanbul, Türkiye, dolar, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hububat ihracatında yüzde 41'lik artış - Son Dakika Ekonomi


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