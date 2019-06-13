Son Dakika Haberleri: "Hububat ihracatını 2 katına çıkaracağız"
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"Hububat ihracatını 2 katına çıkaracağız"

57 dakika önce

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "İhracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "İhracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul Hububat Birliği'nin mayıs ayı ihracat raporu yayımlandı. Rapora göre, mayıs ayında hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektör ihracatı Türkiye genelinde 591 milyon dolar oldu. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise aynı dönemde 180 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek birinci sırada yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Okutur, 2018'de sektörün ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 6,68 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.
İstanbul Hububat Birliği'nin aynı dönemdeki ihracatının ise yüzde 7,7 artışla 1,92 milyar dolar olduğunu belirten Okutur, "Rekor kıran ihracatımızı, değerli iş insanlarımızın da özverili çalışmaları neticesinde daha fazla katma değerli hale getirip, ihracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Okutur, milli katılım organizasyonları ve info stantlarla birçok uluslararası fuara katılım sağlandığını, düzenlenen alım heyeti programlarıyla ilgili de olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.
Alım heyeti programlarına devam edeceklerini kaydeden Okutur, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Milli katılım fuarlarıyla o ülkelere gidip ürünlerimizi tanıtıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Alım heyetlerinde de hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. En son gerçekleştirdiğimiz 'Özel Nitelikli Alım Heyeti' organizasyonunda ilk günden 20 milyon dolarlık anlaşmalar yapıldı. Bin 200'ün üzerinde kişiyle görüşüldü. Bunlar çok önemli. Yıl sonunda alım heyetlerimize katılan en iyi firmaları seçerek, 'VIP Alım Heyeti' gerçekleştireceğiz.
Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmek ve daha katma değerli hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünyada 150 milyondan fazla firma bilgisinin yer aldığı veri tabanı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, ihracatçı üyelerimiz, hedeflenen firmalara ilişkin etkin listeler oluşturabilecekler. Tedarikçilerin finansal durumlarını öğrenerek daha verimli anlaşmalar yapıp, satış ve pazarlama verimliliklerini artırabilecekler. Ayrıca bu listeler devamlı güncellendiği için, gelişmelerden anında haberdar olabilecekler."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:55 Kaynak: AA
türkiye, ihracat, yönetim kurulu, istanbul, Ekonomi
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