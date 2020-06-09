Hububat sektöründen pandemiye rağmen 5 ayda 2,9 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Hububat sektöründen pandemiye rağmen 5 ayda 2,9 milyar dolarlık ihracat

Koronavirüs pandemisine rağmen Türkiye genelinde bu yılın ilk 5 ayında hububat sektörü olarak, 5 ayda 182 ülkeye toplam 2 milyar 905 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu...

Hububat sektöründen pandemiye rağmen 5 ayda 2,9 milyar dolarlık ihracat, System.String[]
Koronavirüs pandemisine rağmen Türkiye genelinde bu yılın ilk 5 ayında hububat sektörü olarak, 5 ayda 182 ülkeye toplam 2 milyar 905 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "En fazla ihracat ABD, Irak, Yemen, Almanya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'a yapıldı.Pandemi sürecinde her zaman olduğu gibi sektörel liderlik; hububat bakliyat ve yağlı tohumların oldu. Özellikle değirmencilik ürünleri ihracatı, yükselen grafiğini korumaya devam etti" dedi.

Dünya genelinde birçok ülkenin yaşadığı zorlukları alınan tedbirler ve uygulanan stratejiler doğrultusunda Türkiye'nin daha az kayıpla atlattığını ve normalleşmeyle birlikte ihracat rakamlarının daha da artacağını vurgulayan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, diğer sektörlere nazaran, hububat, bakliyat ve yağlı tohumların olumsuzluklardan çok az etkilendiğini kaydetti. Okutur, "İhracat bazında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörleri arasındaki yerimizi korurken İHBİR olarak, mayıs ayında da İstanbul'da bulunan diğer birliklere göre en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olma özelliğimizi muhafaza ettik. Değerli iş insanlarımızın özverili çalışmaları ve yaptığımız yeniliklerle birlikte 2023 hedeflerine ulaşmak hiç de zor olmayacak" diye konuştu.

182 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okutur, "Mayıs ayında 132 milyon 162 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bununla beraber, yılın ilk beş aylık diliminde 500 milyon doları aşan ihracat gerçekleşti" ifadesini kullandı. Beş ayda 182 ülkeye ihracat yapıldığını da kaydeden Başkan Okutur, en fazla ihracatın Birleşik Devletler, Irak, Yemen, Almanya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'a yapıldığını açıkladı. Mayıs 2020 verilerine göre Azerbaycan'a yapılan ihracat yüzde 109.87 artmış durumda. Özellikle pandemi sürecinde değirmencilik ürünleri ihracatı, yükselen grafiğini korumaya devam etti ve mayıs ayında da yüzde 7.78 artarak,19 milyon dolara ulaştı" şeklinde konuştu.

İHRACATTA NORMALLEŞME BAŞLADI

Pandemi sürecinde Türkiye'nin tüm dünyaya örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Okutur, "Ülke olarak ekonomide alınan tedbirler ve dünya ticaretinin de normalleşmeye başlamasının ardından önümüzdeki aylarda tüm sektörler için verilere yansıyan olumlu yükselişi hep birlikte göreceğiz. Özellikle bu süreçte tarım ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha anlamış olduk. Gıda tedarik zincirinde verimliliği ve çok yönlü memnuniyeti artıracak Dijital Tarım Pazarı; çiftçi, toptancı, perakendeci ve lojistik başta olmak üzere tüm paydaşları bir araya getirerek, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan bir platform oldu. Ülkemiz bereketli toprakları ve iklimi sayesinde tarımın anavatanı. Bu nedenle bazı fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Teknoloji ve dünyadaki gelişmelerin takibi çok önemli. Dijitalleşmeyle birlikte akıllı araçlar kullanılmaya başladı. Bu uygulamalar sayesinde verimin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor, aynı zamanda üreticinin de işleri kolaylaşıyor. Bu şekilde gelişen teknolojilerden ve genç nüfusumuzdan faydalanırsak ülkemiz, kısa zamanda tarımda lider ülke olma yolunda büyük bir adım atmış olacaktır" dedi.

"FUAR KARTVİZİT ARŞİVİMİZİ ÜYELERİMİZLE PAYLAŞMAYA BAŞLADIK"

Başkan Haluk Okutur, birlik olarak yapılan yenilikleri ve 2023 hedeflerine ilerleme yolunda alınan stratejik kararları şöyle yorumladı: " Üye firmalarımızın ihracatlarını artırmaları yolunda büyük çaba gösteriyoruz. Üyelerimiz için 150 milyondan fazla firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilecekleri veri tabanı sistemi ile yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde, olumlu geri dönüşler almaya başladık, yoğun bir ilgi var. Hatta bu sistemden faydalanmak isteyen birçok firma üyelik işlemleri için birliğimize başvurdu. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda üyelerimizin yurtdışındaki potansiyel müşterilere rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla birliğimiz, büyük tecrübeler edinilen fuarlar aracılığıyla oluşturulan fuar kartvizit arşivini de bu zorlu süreçte paylaşmaya başladı. Yakın zamanda sanal heyet ve online eğitimlerimizle de her koşulda üyelerimize destek vermeye devam edeceğiz"


- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hububat sektöründen pandemiye rağmen 5 ayda 2,9 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

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