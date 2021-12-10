HUBUBAT UN PİYASALARI HAKKINDA KAMUOYU AÇIKLAMASI - Son Dakika
Üye Girişi

HUBUBAT UN PİYASALARI HAKKINDA KAMUOYU AÇIKLAMASI

10.12.2021 20:17
HUBUBAT UN PİYASALARI HAKKINDA KAMUOYU AÇIKLAMASI

Son günlerde hububat ve un piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına yönelik kamuoyunu yanıltıcı değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir.

Son günlerde hububat ve un piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına yönelik kamuoyunu yanıltıcı değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmiş, gereken tedbirleri ivedilikle hayata geçirmiştir.

Öncelikle artan hammadde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere Yem Regülasyon Çalışması başlatılmış, TMO stoklarındaki hububat, uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, kanatlı entegre tesislerine ve yem sanayimize yönelik satışa sunulmuştur.

Bu süre zarfında satışa açtığımız 2, 6 milyon ton hububat ile yem sektörü ile iştigal eden üreticilerimizin üzerinde oluşacak 2 Milyar TL ilave yükün önüne geçilmiştir.

Eylül ayı itibariyle uygulamaya koyduğumuz bir diğer önemli politika Un Regülasyon Çalışmasıdır. Geçtiğimiz yıl da başarı ile uyguladığımız bu çalışma ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başlanmış, ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması için çalışmalar devreye alınmıştır.

Kasım ayında satışlara başvuran firmaların buğday ihtiyacını azami ölçüde karşılayabilmek için toplam 516 bin ton ekmeklik buğday satışa açılmıştır. Satış teslimatları devam etmektedir.

Çalışma kapsamında satışa açtığımız ekmeklik buğdaylar, satışlarımıza başvuran tüm un firmalarına taahhütleri oranında tahsis edilmekte olup Kuruluşumuz satışlarına başvuran 380'in üzerindeki un fabrikasının taahhüt ettiği fiyatların tamamı peşin, çuval başına 185-200 TL/çuval arasında seyretmekte olup un fabrikaları bu fiyatlardan fırıncılara yaptıkları satış faturalarını Kuruluşumuza ibraz etmektedir.

TMO 5 aylık kısa bir sürede 4 milyon tona yakın hububatı piyasaya arz etmiş olup stoklarını takviyeye ve satışlarına tüm hızıyla devam etmektedir.

TMO olarak un sanayimiz ile işbirliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın takipte olacağımızı, ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığının altını bir kez daha çizmek isteriz.

Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alınabilecektir. Halkımızca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk Lirası, Buğday, Hasat, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum HUBUBAT UN PİYASALARI HAKKINDA KAMUOYU AÇIKLAMASI - Son Dakika


Son Dakika
20:54 Stajını Süper Lig'de yaptı! PSG'nin sahipleri Farioli'yi istiyor
20:32 Bütün Brezilya yazdı! Jorge Jesus Flamengo'ya gidecek mi?
20:10 Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar ortaya çıktı
20:16 Soma'da maden ocağında zehirlenme: 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi tedavi altında
19:37 Ali Sowe'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Bu maç final niteliğinde
19:27 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak asgari ücret vaadi: 30 bin lira olacak
19:25 HÜDA PAR'ın önerisi AK Parti'nin seçim beyannamesine girdi: Ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğiz
18:43 Hiç böyle görmemiştik! Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı
18:08 Naci Görür, Erdoğan'ın "Profesör müsveddesi" sözlerine ilişkin konuştu: Beni kastettiğini sanmıyorum
18:05 Yabancı hakem Yunanistan'ı pişman etti! Yardımcılarıyla kafayı çekince maça çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2023 21:14:43. #1.12#
SON DAKİKA: HUBUBAT UN PİYASALARI HAKKINDA KAMUOYU AÇIKLAMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement