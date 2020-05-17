Hububat ve bakliyata Afrika ilgisi - Son Dakika

Hububat ve bakliyata Afrika ilgisi

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ihracat rakamlarını yükselten hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün en çok artış kaydettiği coğrafya Afrika ülkeleri oldu.

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ihracat rakamlarını yükselten hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün en çok artış kaydettiği coğrafya Afrika ülkeleri oldu.

AA muhabirinin TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu verilerinden derlediği bilgiye göre, sektör yılın geride kalan 4 aylık döneminde ihracattaki yükselişini sürdürdü. Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 2 milyar 404 milyon 916 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Bu yılın ocak-nisan döneminde Türkiye genelinde en çok ihracat yine Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildi. Ancak Orta Doğu ülkelerine yapılan satış, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,7'lik düşüşle 973 milyon 653 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada yer alan Afrika ülkelerinde ise geçen yıla göre yüzde 16,1'lik artışla 536 milyon 770 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

Türkiye genelinden Avrupa Birliği ülkelerine bir önceki döneme oranla gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 12,2 artarak 316 milyon 520 bin dolar döviz girdisi sağladı.

İhracatta ülke bazında ise daha önceki dönemlerde olduğu gibi ilk sırada Irak yer alırken, bu ülkeyi sırayla ABD, Yemen, Suriye ve Suudi Arabistan takip etti.

İhracat artışının en fazla olduğu ülke ise geçen yıla göre 24,7'lik artış yaşanan Almanya oldu. Bu ülkeye 83 milyon 550 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Türkiye'den ocak-nisan döneminde en fazla ihraç edilen ürün 385 milyon 429 bin dolarla bisküvi- pasta ürünleri olurken, ikinci sırada ise 316 milyon 147 bin dolarlık ihracatla buğday unu yer aldı.

Bu ürünleri 271 milyon 245 bin dolarla bitkisel yağlar, 236 milyon 566 bin dolarla makarna ve 205 milyon 285 bin dolarla kakaolu mamuller takip etti.

Tedbir çağrısı

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde insanlığı olumsuz etkileyen ve insan yaşamı gibi uluslararası ticareti de tehdit eden salgının ihracata belirli seviyede zarar verdiğini dile getirdi.

Sektörlerinde salgına rağmen ihracattaki artışın devam ettiğini anlatan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Dünya genelindeki gelişmelere bakacak olursak, Türkiye'de yaşayanlar olarak bizlerin şanslı olduğunu görebiliriz. Türkiye'de alınan önlemler ve uygulamalar, salgının kontrolünü sağlamıştır. Kurallar hepimiz içindir. Bir an önce bu sıkıntıları aşmanın yolu alınan tedbirler karşısında üzerimize düşenleri yapmak ve salgının son bulması için ortaya konan bu performansı desteklemektir. Bizim yapmamız gereken şey, tedbirlere uyarak üzerimize düşeni yerine getirmek. Bunu başardığımızda ihracatta da hızlı bir gelişme olacaktır. Bunu bilerek hareket etmeliyiz."

Türkiye, İhracat, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:06 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hububat ve bakliyata Afrika ilgisi - Son Dakika Ekonomi

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