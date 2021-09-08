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Hububat ve bakliyatta Afganistan'a rekor ihracat - Son Dakika

Hububat ve bakliyatta Afganistan'a rekor ihracat

08.09.2021 10:47
Hububat ve bakliyatta Afganistan'a rekor ihracat, System.String[]

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 116,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, tutar bazında dış satımını en çok artırdığı ülke Afganistan oldu.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 116,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, tutar bazında dış satımını en çok artırdığı ülke Afganistan oldu. Afganistan'a ağustos ayında bin 649 ton ürün ihraç eden AHBİB, bu pazarda 20 kat artış yakalayıp Türkiye ekonomisine 2,16 milyon dolarlık döviz kazandırdı.

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, sektörün geleneksel ihracat pazarı olan Orta Doğu ülkelerine alternatif arayışlarında Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika'da önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Ağustos ayında 783,1 milyon dolarlık sektör ihracatına yüzde 15 oranında destek veren Birliğimiz, 163 ülkede bitkisel yağlardan çikolatalı ürünlere, şekerleme ürünlerinden bakliyat ürünlerine, hububat ürünlerinden baharatlara geniş bir ürün gamına değer kazandırdı. Ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin başında yüzde 97 artış ve 25,1 milyon dolar değer ile Irak yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 241 artış ve 15,9 milyon dolar değer ile Suriye, yüzde 220 artış ve 5,2 milyon dolar değer ile Yemen takip etti. Ağustos'ta ihracat hacminde en yüksek artışları ise Afganistan, Cibuti ve Endonezya pazarlarında yakaladık. Yüzde 2 bin 22 artış elde ettiğimiz Afganistan'da 2 milyon 166 bin dolarlık ihracat değerine ulaştık. Cibuti'ye yüzde 969 artışla 3 milyon 711 bin dolarlık, Endonezya'ya yüzde 898 artışla 938 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelerin yanı sıra Gürcistan, Kenya, Norveç, Liberya pazarlarında da dikkat çekici önemli ihracat artışları sağladık" dedi.

"Ağustos ayında 23,6 milyon dolarlık bakliyat ürünleri ihraç ettik"

Mutasyonlar nedeniyle Covid-19 pandemisinin küresel ticaretteki etkilerinin sürdüğünü, tüm zorluklara ve maliyet kalemlerindeki yüksek artışlara rağmen ihracata devam ettiklerini vurgulayan Başkan Arslan, "Ağustos ayı bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde pastacılık ürünleri yüzde 31 artış ve 25,9 milyon dolar değer ile birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 32 artış ve 23,6 milyon dolar değer ile bakliyat ürünleri ikinci sırada, yüzde 11 artış ve 16,4 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar üçüncü sırada takip etti. Bu ayda toplam ihracatımızın yüzde 10'unu oluşturan diğer şekerler 12 milyon dolar değer ile en fazla ihraç ettiğimiz ürün oldu. Söz konusu ayda 27 bin 848 ton diğer şekerleri dış piyasada değerlendirirken miktarda yüzde 110, değerde yüzde 57 artış sağladık" diye konuştu.

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde bölge ihracatının yüzde 22,4 artışla 925,1 milyon dolara ulaştığını, son 12 aylık ihracat performansında ise yüzde 18 artışla 1,38 milyar dolar düzeyine eriştiklerini sözlerine ekledi. - MERSİN

Hububat ve bakliyatta Afganistan'a rekor ihracat

Afganistan, İhracat, Akdeniz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hububat ve bakliyatta Afganistan'a rekor ihracat - Son Dakika Ekonomi


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