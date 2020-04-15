Hububat ve bakliyatta

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, hububat ve bakliyat konusunda herkese yetecek kadar gıda stokunun bulunduğunu ve bu anlamda Türkiye'nin herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacağını bildirdi.

Altunkaya, AA muhabirine, sektörlerinin yılın ilk üç aylık döneminde 199 ülkeye 1 milyar 810 milyon 518 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İhracatın geçen yıla göre bir miktar azaldığını ifade eden Altunkaya, bunun en büyük nedeninin ise dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunu vurguladı.

İhracattaki gerilemeye takılmadan, sağlığı öncelikli kabul ederek önlerine baktıklarını aktaran Altunkaya, sıkıntılı süreçlerin geride kalmasıyla ihracatın da eskisinden daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını kaydetti.

Şu an için Türkiye'deki stokun iyi durumda olduğunu anlatan Altunkaya, şöyle konuştu:

"Son bir aydır etkisini gösteren ve dünyayı adeta esir eden koronavirüs salgını elbette birçok sektörü etkiledi ancak bizler üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracatımıza devam etmek, insanların en önemli ihtiyacı olan gıda arzımızı sürdürmek zorundayız. Ülkemizde vatandaşlarımızın gıda konusunda panik yapmasına gerek yok. Herkese yetecek kadar ülkemizde gıda maddeleri stoku mevcut. Gıda konusunda Türkiye herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacak. Türkiye kendisine yetecek güçte ayrıca salgına karşı alınan önlemler ve sınırlardaki kontrollü geçişlerle ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine göndermeye devam ediyoruz."

Herkesin alınan önlemlere uymasını isteyen Altunkaya, "Hepimiz, devletimizin aldığı tedbirlere güvenerek hareket edelim. Bu süreci en hasarsız atlatmamız için yapmamız gereken alınan önlemlere ve kurallara uymaya devam etmek. Herkes çok önemli bir durum olmadığı sürece evinde kalsın. Bu sürecin en kısa sürede atlatılacağına ve bilim dünyasının salgını önlemeye yönelik önemli adımlar atacağına inanıyoruz." diye konuştu.