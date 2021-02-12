Hububat ve yem destek ödemeleri başladı - Son Dakika

Hububat ve yem destek ödemeleri başladı

12.02.2021 20:17
Hububat ve yem destek ödemeleri başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 261 milyon 672 bin liralık hububat ve yem destek ödemelerine bugün başladık" müjdesini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını söyledi.

Hububat desteği çerçevesinde, 155 bin 179 çiftçiye yaklaşık 762 milyon 500 bin lira, yem bitkileri desteği kapsamında, 226 bin 70 çiftçiye yaklaşık 500 milyon lira hesaplara yatırılmaya başlandı.

"HAYIRLI OLSUN"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155 bin 179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin TL, Yem Bitkileri Desteği kapsamında, 226 bin 70 çiftçimize yaklaşık 500 milyon TL, bugün (12 Şubat) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Hububat ve yem destek ödemeleri başladı

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hububat ve yem destek ödemeleri başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Guardiola, rekoruna ortak olan ünlü teknik adama meydan okudu: Bana zaman ve mekanı söyle ABD, Husileri terör listesinden çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti Eve girenler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı! Eşini öldürdükten sonra intihar etmiş Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Elon Musk, Tesla Roadster modeli aracını uçurmayı planlıyor Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 97 kişi vefat etti, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 97 kişi vefat etti, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi         
20:27
Fatih Terim'e Fatih Terim'e "Sen mafya mısın?" diyen eski futbolcu Gökhan Çıra, bu kez de hakemi darbetti         
19:32
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı         
18:53
Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı         
17:47
Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi         
17:19
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu         
17:07
Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi         
16:13
'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular 'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular         
15:57
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü         
15:08
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü         
13:43
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 20:41:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hububat ve yem destek ödemeleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei