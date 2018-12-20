Hububatçılar Ortak Akıl İçin Buluştu

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri başkan ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul'da düzenlenen "Ortak Akıl Konferansı"nda bir araya gelerek sektörün sorunları ve geleceğini masaya yatırdı.

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri başkan ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul'da düzenlenen "Ortak Akıl Konferansı"nda bir araya gelerek sektörün sorunları ve geleceğini masaya yatırdı.



Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya gerçekleştirilen faaliyetin, sektörün geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek 2019 yılında ihracatta önemli artışlar beklediklerini ifade etti.



İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliklerinin aynı çatıda buluştuğu İstanbul'da düzenlenen "Ortak Akıl Konferansında" sektörün geleceğine yön verecek önemli adımlar atıldı. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen organizasyona, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Ege İhracatçı Birlikleri ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri yönetim kurulları katıldı. Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya çalıştayın başarılı geçtiğini ve sektörle ilgili bütün sorunlarla beraberinde çözüm önerilerinin tartışıldığını ifade ederek 2019 yılında katma değerli ürünlerin ağırlıkta olduğu ihracatın gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılacağına da dikkat çekti. Altunkaya Türkiye genelinde sektörün 2018 yılının 11 aylık sürecinde 6 milyar 99 milyon 363 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine, bu rakamın 1 milyar 974 milyon 282 bin dolarlık bölümünün Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yapıldığına ve bölgemizin sektör ihracatında birinci sırada yer aldığına dikkat çekerek önceden belirlenen 2018 yılsonu hedeflerine ulaşılacağını da sözlerine ekledi. 2023 hedefleri doğrultusunda gereken eylem planlarının oluşturulduğuna da dikkat çeken Başkan Altunkaya önümüzdeki süreçte üreticileri ve ihracatçıları daha yoğun bir mesainin beklediğini de ifade etti. - GAZİANTEP

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