Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı
2 saat önce
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatta rotasını Latin Amerika'ya kırdı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatta rotasını Latin Amerika
'ya kırdı.
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