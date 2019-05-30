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Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

2 saat önce

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatta rotasını Latin Amerika'ya kırdı.

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı, System.String[]
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatta rotasını Latin Amerika'ya kırdı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08 
Ekonomi
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