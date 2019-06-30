"Hububatta her türlü tedbir alınacak"
1 saat önce
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal,"Üreticinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde gereken her türlü tedbir alınacaktır.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:43
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal
,"Üreticinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde gereken her türlü tedbir alınacaktır." şeklinde konuştu.
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