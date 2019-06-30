Son Dakika Haberleri: "Hububatta her türlü tedbir alınacak"
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"Hububatta her türlü tedbir alınacak"

1 saat önce

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal,"Üreticinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde gereken her türlü tedbir alınacaktır.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal,"Üreticinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde gereken her türlü tedbir alınacaktır." şeklinde konuştu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:43 
Ahmet Güldal, Ekonomi
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