Hububatta rekor ihracat - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 2019 yılında Türkiye genelinde gerçekleştirilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre oranla yüzde 1,6 artış göstererek 6 milyar 788 milyon 364 bin dolara yükseldiğini açıkladı.

Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 2019 yılında dünya genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik olumsuz gelişmelere rağmen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatında rekor seviyede ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. 2019 yılında hedeflerin üzerinde bir ihracat yapıldığını anlatan Mahsum Altunkaya, "Geride bıraktığımız 2019 yılında, piyasaların tecrübe ettiği tüm güçlüklere rağmen sektörümüz, ihracat artışı ile ülke hedeflerimize katkı sağlamayı sürdürdü. 2020 yılında umuyoruz ki, ihracat ailesi olarak yüksek katma değerli ihracat hedefi doğrultusunda, markalaşma, AR-GE, inovasyon ve tasarıma yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Çünkü değişen dünya koşullarında rekabet gücünün yükseltilebilmesi için bilginin ve analizin önemine inanıyoruz. Ayrıca, rekabette nitelikli iş gücünün ve teknolojinin vazgeçilmez rol oynadığını görüyor ve bu yönde yatırımların artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Firmalarımızın bu değerlere odaklanmalarını, küresel değer zincirlerinin katma değer oluşturan noktalarında yer almalarını sağlamak üzere İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenecek aktivitelerin yanı sıra, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu olarak da ihracatçılarımızın sorunlarının çözümü için çabalayacak; ülkemizin ihracat potansiyelinin daha üst seviyelere ulaşması için elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

2020'DE AFRİKA, AMERİKA VE UZAKDOĞU'YA YOĞUNLAŞILACAK

Altunkaya, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında en önemli pazarları yüzde 43,4 pay ile Orta Doğu, yüzde 20,8 ile Afrika, yüzde 12,2 pay ile Avrupa Birliği, yüzde 8,7 pay ile Amerika ve yüzde 6,4 pay ile Asya ve Okyanusya ülkeleri olduğunu belirterek, en fazla ihracatın yapıldığı ilk 5 ülkeyi ise Irak, Suriye, ABD, Yemen ve Suudi Arabistan olarak sıraladı. Kurul Başkanı Altunkaya, geçtiğimiz yıl sektörün önde gelen pazarları Irak ve Suriye'de Türk ihracatçıların teknik engel ve çeşitli güçlüklerle karşılaştıklarını hatırlatarak, 2020 yılında her iki pazarda da olumlu gelişmeler olması temennisinde bulundu.

ORTA DOĞU İÇİN İSTİKRAR ÇAĞRISI

Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan istikrarsızlığın ve artan jeopolitik risklerin 2020 içerisinde birçok sektörü olumsuz etkileyebileceğine de dikkat çeken Başkan Altunkaya, bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatı ve refahı açısından büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Orta Doğu'daki olası tüm riskler karşısında alınacak en önemli önlemin ise pazar çeşitlendirmesi olduğuna vurgu yapan Altunkaya, sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçıların yeni pazar odaklı çalışmalarının meyvelerini verdiğini kaydetti. Yapılan çalışmalarla 2019 yılında ihracatın Amerika ülkelerine yüzde 25,4, Afrika'ya yüzde 6,3 ve Asya ve Okyanusya ülkelerine ise yüzde 4,1 arttığını hatırlatan Mahsum Altunkaya, diğer pazarlarda da yaşanan ihracatı artışı neticesinde Orta Doğu'ya ihracattaki yüzde 5,4'lük düşüşün de telafi edilebildiğini söyledi.

İHRACAT RAKAMLARI HEDEFLERİN ÜZERİNDE OLDU

Başkan Altunkaya hububat ihracatı rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise "Sektörümüzde ülke genelinden 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 6 milyar 788 milyon 364 bin dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 1 milyar 992 milyon 210 bin dolarlık dolar ihracat ve yüzde 29,3 pay ile Türkiye'deki sektör birlikleri arasındaki liderliğini korudu. Birliğimizi, 1 milyar 971 milyon 948 bin dolar ihracat ve yüzde 29 pay ile İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçıları Birliği takip ederken, 1 milyar 21 milyon 31 bin dolar ihracat ve yüzde 15 pay ile Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üçüncü sırada yer aldı. 2019 yılında beklenenin üzerinde sonuçlar aldık. Sektör ihracatına sağladıkları katkılar için, sektörümüzde faaliyet gösteren tüm birlikleri gönülden kutluyorum" dedi.

TÜRKİYE GENELİ İHRACATTA ASLAN PAYI BUĞDAY UNUNUN

2019 yılında ürün bazında en fazla buğday unu, bisküvi-pasta ve makarna ihracatının yapıldığını ifade eden Altunkaya, "Türkiye genelinde Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri üyelerimizin gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 15,5'ini buğday unu, yüzde 9,9'unu bisküvi-pasta, yüzde 9'unu makarna, yüzde 8,1'ini çikolata ve kakaolu mamuller, yüzde 6,9'unu şekerli mamuller oluşturmaktadır. Bu ürünlerimizi sırasıyla, bitkisel yağlar, yağlı tohumlar ve meyveler, hububat ve bakliyat ürünleri ile baharatlar takip etmektedir" diye konuştu.