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Hububatta Verim Yerli Çeşitlerle Artıyor - Son Dakika

Hububatta Verim Yerli Çeşitlerle Artıyor

02.07.2021 17:07
Hububatta Verim Yerli Çeşitlerle Artıyor, System.String[]

Yerli ve milli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amaçlayan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Yerli ve milli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amaçlayan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Yenişehir'de düzenlenen tarla gününde denem ekimleri yapılan yerli arpa ve buğday çeşitleri çiftçilere tanıtıldı. Haber: Bursa İl Enformasyon

Kamera: Bilgin ÇALIŞKAN

Fotoğraf: Orhan KAĞITÇI

Yerli ve milli tohumla toprakla buluşuyor, yüksek verim çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Zengin ürün çeşitliliğiyle tarımsal üretimde ilk sıralarda yer alan Bursa hububat üretiminde de iddialı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında Yenişehir'de bir tarla günü etkinliği düzenledi.

Bakanlığın bitkisel üretimde yerli ve milli tohum kullanımına verdiği önemi vurgulayan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "İl Müdürlüğümüz çiftçileri bilgilendirme konusunda birçok faaliyet yapmakta. Tarla günü, demonstrasyonlar, çiftçi toplantıları ve deneme günleri yaparak çiftçilerin bilgi düzeylerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bakanlığımız TAGEM tarafından yapılan proje kapsamında demonstrasyon tarla günü için bir aradayız. Projenin uygulama ayağı yani sahada olan bizleriz. Enstitülerimiz ile birlikte birçok denemeler yapmaktayız. Bu denemelerin sonucunda İlimizdeki üretimin toplam verimliliğini ve kalitesini arttırmak hedefimiz. Bakanlığımız 2004 yılında çıkardığı kanun sayesinde ülkemizin buğday, arpa ve sebze tohumlarında dışa bağımlığı hiç kalmadı. Yerli ve milli çeşitlerimiz ihtiyacımızın tamamını karşılayacak durumda. Bundan sonraki hedefimiz Enstitülerimizin yetiştirdiği çeşitleri sahaya daha fazla giriş yapmasını sağlamak. Bu vesileyle tarla günümüzün üreticilerimize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, bol ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Üreticilere yerli tohumların tanıtıldığı etkinlikte demonstrasyon tarlalarına ekilen; İmbat, Sancak, Alhisar çeşidi arpaların ilk hasadı da yapıldı. bursa yerli ve milli tohum arpa buğday tarla günü tarım ve orman

Hububatta Verim Yerli Çeşitlerle Artıyor

Tohum, Tarım, Bursa, Milli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Hububatta Verim Yerli Çeşitlerle Artıyor - Son Dakika


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