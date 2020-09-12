Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı, adliyede (2) - Son Dakika

Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı, adliyede (2)
TUTUKLANDIGümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, saklandığı Trabzon'daki hücre evinde yakalanıp gözaltına alınan FETÖ'nün mahrem imamı Nurullah Çörek (50), sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
TUTUKLANDI
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, saklandığı Trabzon'daki hücre evinde yakalanıp gözaltına alınan FETÖ'nün mahrem imamı Nurullah Çörek (50), sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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