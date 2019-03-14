Son Dakika Haberleri: Hücre Evinde Yakalanan Fetö Sanığına 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Hücre Evinde Yakalanan Fetö Sanığına 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanan sanık 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hücre Evinde Yakalanan Fetö Sanığına 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanan sanık 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Emin Aktürk ve avukatı katıldı.

Sanık Aktürk savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Aktürk'ün, örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak üzerine atılı suçlardan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Aktürk'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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