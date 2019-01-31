Son Dakika Haberleri: Hücre Evinde Yakalanan Fetö Sanığına Hapis Cezası

Hücre Evinde Yakalanan Fetö Sanığına Hapis Cezası

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanıp hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hücre Evinde Yakalanan Fetö Sanığına Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanıp hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa İnce ve avukatı katıldı.

İnce, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia ederek tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, İnce'nin örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık İnce'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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