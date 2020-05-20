Hücre nakli tamamlanan Kuzey'den ilk fotoğraf: İşlem tamam - Son Dakika

Hücre nakli tamamlanan Kuzey'den ilk fotoğraf: İşlem tamam

ADANA'da, lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer için Yunanistanlı Andreas'tan alınan kök hücrelerin nakil işlemi tamamlandı. Nakil sonrası ilk fotoğrafını hasta yatağında veren Kuzey, 'işlem tamam' pozu verdi.

Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik Kuzey'in akut lenfoblastik lösemiye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'tan alınan ilikler karayoluyla İstanbul'a buradan da, Adana 'ya getirildi.

'MACERANIN SONUNA GELDİ'

Kuzey Deniz Şengezer'in doktoru, Çocuk Hemotolojisi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen tarafından transplantasyona hazır olan minik Kuzey'e, Giritli gençten alınan ve -170 derecenin altında dondurulan kök hücreler, bugün saat 06.00 itibariyle nakledildi. Öğle saatlerinde sona eren işlem sonrası değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Antmen, "Minik Kuzey'in zorlu mecarası çok şükür tamamlandı. 28 yıllık meslek yaşamımda birçok kez hasta tedavi ettim. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi bizi çok zorladı. Kuzey'in tüm nakil işlemleri 10 Mart'ta tamamlandı ancak ülkemizde ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta görülmesinin ardından bilindiği gibi tüm dünya ülkeleri sınırlarını kapattı. Akabinde Yunanlı Andreas'ın bu süreçte koronavirüs testi yapıldı ve testinin negatif çıkmasının ardından uluslararası yürütülen bir süreç başladı. Ailemiz bu işlemler sürerken baya zorluklar yaşadı. Şimdi mecaranın ikinci aşamasına geldik, dondurulmuş olarak nakil edilen kök hücreyi Kuzey'in bünyesi kabul ederse onu buradan davul-zurnayla uğurlayacağız" diye konuştu.

İŞLEM TAMAM

Kök hücre nakli olan Kuzey, işlemin ardından annesi Özgül Şengezer ile birlikte yatağında 'işlem tamam' pozu vererek "Kanser değil biz güçlüyüz" dedi. Annesi dışında hasta odasına kimsenin girilmesine izin verilmeyen Kuzey'in durumunun anlık olarak takip edildiği öğrenildi.