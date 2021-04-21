Trabzonspor'un hücumcularının yapamadığı sonuçlandırmayı stoperi yaptı. 75'inci dakikada ileriye çıkan Edgar Le, önüne düşen topa çok sert vurarak golü atmayı başardı. Galatasaray'ın savunmacıları ve kaleci Muslera, sadece topu seyredebildi. Edgar bu golün ardından büyük sevinç yaşadı.
Yusuf Yazıcı transferinde takasta verilen defans oyuncusu, bu sezon Bordo-Mavili forma ile ikinci golünü kaydetti. Edgar'ın attığı gol, adeta forvetlere taş çıkarttı. Edgar, savunmada da maç genelinde oldukça iyi bir performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Hücumdakiler gol atamayınca Edgar Le ileriye çıktı ve nefis şutla uzaktan Muslera'yı avladı - Son Dakika Spor