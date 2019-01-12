Hüda Par 31 Mart 2019'da Yapılacak Yerel Seçimlere Katılmama Kararı Aldı
1 saat önce
- HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin'in konuşması DİYARBAKIR - HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
- HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin
'in konuşması DİYARBAKIR - HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:38 Kaynak: AA
HÜDA PAR, Yerel Seçimlere Katılmama Kararı Aldı
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