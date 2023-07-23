HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına saldırı sonrası şüphelinin evine saldırı

Adana'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'in mevlid töreninden sonra ortalık karıştı. Partililer tutuklanan şüphelinin evine saldırdı. Polis biber gazıyla müdahale ederek öfkeli kalabalığı dağıttı.

Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, İl Başkanı Salih Demir'i bıçakla yaralayıp, İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldürmüştü.

Olayın ardından A.S. isimli saldırgan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden Sacit Pişgin, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Vali Süleyman Elban ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninin ardından ortalık karıştı. Parti binası önündeki grup Sacit Pişgin'in mevlidinden sonra olayı gerçekleştiren A.S.'nin evine giderek saldırmaya başladı.

Apartmanın giriş kapısındaki camları kırarak içeri giren grup polis ekiplerince geri çıkartıldı. Dışarıda yaşanan arbedede polis ekipleri biber gazı sıkarak öfkeli kalabalığı dağıttı.