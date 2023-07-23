HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin şüpheli serbest bırakıldı

23.07.2023 19:31

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırının ardından sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin yapılan bir paylaşım üzerine harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği olayla ilgili bir kullanıcının sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirlenen Ç.G. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanan şüpheli Ç.G. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Salih Demir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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