Hüda Par'dan AK Parti Seçim Bürosuna Ziyaret

HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin beraberindeki partililerle AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti.

HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin beraberindeki partililerle AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti.





HÜDA PAR İl Başkanı Şahin ve beraberindeki partilileri seçim bürosunda AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin karşıladı.





Şahin yaptığı açıklamada, AK Partililere ziyarette bulunarak, hayırlı olsun dileklerinde bulunduklarını belirtti.



AK Partililere başarı dileğinde bulunduklarını ifade eden Şahin, "Rabb'im kendilerini muvaffak etsin." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor

Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi

Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?

İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı