HÜDA PAR'dan Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret - Son Dakika

HÜDA PAR'dan Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

17.03.2021 17:24
HÜDA PAR'dan Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret, System.String[]

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyaretin ana konusunun yeni anayasa çalışmaları olduğunu belirten HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Yeni anayasa çerçevesinde yaptığımız ziyaretlerin bir yenisini Yeniden Refah Partisi'ne yaptık. Bildiğiniz gibi 1982 anayasası askeri cuntalar tarafından millete dayatılan bir anayasadır. Birçok kez değiştirilmeye çalışmış, maalesef başarılı olunamamıştır. İlk cümleden itibaren sıkıntılı görünüyor. Biz bu anayasanın değişiyor olmasını, yeni bir anayasanın sivil halkı temsil eden parlamentonun özgür iradesi ile yeni anayasanın yapılmasını bile büyük bir kazanım olarak görüyoruz. Bu ülkede askerler anayasa yapar olgusu oluşturuldu, o yüzden sivil bir anayasa yapılmalı. Yeni anayasada herkesin söz söylemesi gerektiğini söylüyoruz. Türkiye'de halk için kimin millet için söz söyleme hakkı varsa sözlerini dile getirsin. Biz bu anlayışımızı sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere götüreceğiz. Bizim de önerilerimiz var, biz bu önerileri siyasi partilere götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni milli sivil bir anayasanın yapılması gerekir"

Yeni anayasa çalışmalarının sadece siyasi partilerle yapılmasının yanlış olacağını ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, "Anayasa devlet ve millet arasında bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin olabilmesi içinde devletin ve milletin mutabık gönül rızasının olması gereklidir. Milletin hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından güvence altına alınması ve korunması, devlet insan içindir, insanın saadeti ve selameti için çalışır. Önce insan, önce millet anlayışının o anayasanın içerisinde olması son derece önemlidir. 1982'de yürürlüğe giren anayasa maalesef askeri vesayet ürünüdür. Yerli ve milli olması konusunda şüpheler duyduğumuz bir anayasadır. Bundan dolayı da vesayetçi bir anayasa olduğu için, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamadığı için, yanlış uygulamalara, haksızlıklara yol açtığı için bu güne 22 defa tadilatı yapılmıştır. Artık tamir edilecek bir tarafı kalmamıştır. Darbe ürünü bir anayasadır. Darbecilerin yoğun baskısı altında kabul edilmiştir. Vesayet anayasası özelliği taşımaktadır. Geçtiğimiz aylarda da Wikileaks belgelerinde açıklandığı gibi darbenin arkasında ABD vardır. Yeni milli sivil bir anayasanın yapılması gerekir. Bundan dolayı ülke olarak temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, evrensel hukuk kurallarına uygun, haklarına saygılı, kul haklarını teminat altına alan, milli sivil bir anayasa olması gerekir. Elbette ki devletin birliğine helal getirmeyecek bir anayasa olmalıdır. Açık net ve anlaşılabilir olmalıdır. Ayrıştırıcı değil bütünleştirici bir anayasa olmalıdır. Hiçbir beşeri güç tanımayacak bir anayasa olmalıdır. Anayasa konusunda meclis dışındaki partilerin de görüşleri alınmalı. Sadece parti değil sivil toplum kuruluşları da dahil her kesimin görüşü alınmalıdır" diye konuştu. - ANKARA

HÜDA PAR'dan Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

Refah Partisi, Anayasa, Milli, Fatih, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! 60'a yakın eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı
Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli         
17:49
Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok         
17:42
Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir         
17:18
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper         
16:49
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 18:10:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HÜDA PAR'dan Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei