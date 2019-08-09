Son Dakika Haberleri: HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti
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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

7 dakika önce

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Böbrek kanseri teşhisiyle yaklaşık 6 ay önce kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Yavuz, gece saat 01.00 sıralarında vefat etti.
Ailesi, yakınları, arkadaşları ve partililer tarafından DÜ morgundan alınan Yavuz'un cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü.
Yavuz'un cenazesi, Kahta ilçesindeki Merkez Celaladdin Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahta Oduncular Aile Mezarlığı'na defnedilecek.
Daha önce HÜDA PAR Genel Başkan Vekilliği de yapan Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıydı.
Dicle Üniversitesi, Hür Dava Partisi, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:51 Kaynak: AA
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