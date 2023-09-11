HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Dar gelirli ailelerin kırtasiye masrafları ve servis ücretleri karşılanmalı

Putin\'in uyarısına kulak asmayıp bir de bu fotoğrafı verdiler

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dar gelirli ailelerin çocuklarının kırtasiye masrafları ve servis ücretlerinin karşılanması gerektiğini belirtti.

YAPICIOĞLU'NDAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE MESAJ

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu yayımladığı mesajında, yeni eğitim ve öğretim yılının 20 milyonu aşkın öğrenciyle 1 milyondan fazla öğretmene hayırlı olmasını diledi.

"EĞİTİM, EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN AİLELER İÇİN BÜYÜK KÜLFET"

Milli Eğitim Bakanlığının ders kitapları ve yardımcı kaynakları ücretsiz verdiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti; "Her ne kadar Anayasa'da ilköğretimin zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu belirtilse de eğitim, ekonomik sıkıntı yaşayan aileler açısından büyük bir külfete dönüşmektedir.

"KIRTASİYE MASRAFLARI VE SERVİS ÜCRETLERİ DE KARŞILANMALI"

Sadece okul parası almamak veya ders kitaplarını temin etmek eğitimin parasız olduğu anlamını karşılamaz. Kırtasiye masrafları ve servis ücretlerinin de en azından dar gelirli aileler için karşılanması gerekir."