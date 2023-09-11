Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dar gelirli ailelerin çocuklarının kırtasiye masrafları ve servis ücretlerinin karşılanması gerektiğini belirtti.
HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu yayımladığı mesajında, yeni eğitim ve öğretim yılının 20 milyonu aşkın öğrenciyle 1 milyondan fazla öğretmene hayırlı olmasını diledi.
Milli Eğitim Bakanlığının ders kitapları ve yardımcı kaynakları ücretsiz verdiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti; "Her ne kadar Anayasa'da ilköğretimin zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu belirtilse de eğitim, ekonomik sıkıntı yaşayan aileler açısından büyük bir külfete dönüşmektedir.
Sadece okul parası almamak veya ders kitaplarını temin etmek eğitimin parasız olduğu anlamını karşılamaz. Kırtasiye masrafları ve servis ücretlerinin de en azından dar gelirli aileler için karşılanması gerekir."
Son Dakika › Eğitim › HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Dar gelirli ailelerin kırtasiye masrafları ve servis ücretleri karşılanmalı - Son Dakika