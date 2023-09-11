HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Dar gelirli ailelerin kırtasiye masrafları ve servis ücretleri karşılanmalı - Son Dakika

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Dar gelirli ailelerin kırtasiye masrafları ve servis ücretleri karşılanmalı

Son Güncelleme: 11.09.2023 20:36

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni eğitim ve öğretim yılında dar gelirli ailelerin çocuklarının kırtasiye masrafları ve servis ücretlerinin karşılanması gerektiğini belirtti. Yapıcıoğlu, eğitimin ekonomik sıkıntı yaşayan aileler için büyük bir külfet olduğunu ve sadece okul parası ile ders kitaplarının ücretsiz olmasının yeterli olmadığını vurguladı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dar gelirli ailelerin çocuklarının kırtasiye masrafları ve servis ücretlerinin karşılanması gerektiğini belirtti.

YAPICIOĞLU'NDAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE MESAJ

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu yayımladığı mesajında, yeni eğitim ve öğretim yılının 20 milyonu aşkın öğrenciyle 1 milyondan fazla öğretmene hayırlı olmasını diledi.

"EĞİTİM, EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN AİLELER İÇİN BÜYÜK KÜLFET"

Milli Eğitim Bakanlığının ders kitapları ve yardımcı kaynakları ücretsiz verdiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti; "Her ne kadar Anayasa'da ilköğretimin zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu belirtilse de eğitim, ekonomik sıkıntı yaşayan aileler açısından büyük bir külfete dönüşmektedir.

"KIRTASİYE MASRAFLARI VE SERVİS ÜCRETLERİ DE KARŞILANMALI"

Sadece okul parası almamak veya ders kitaplarını temin etmek eğitimin parasız olduğu anlamını karşılamaz. Kırtasiye masrafları ve servis ücretlerinin de en azından dar gelirli aileler için karşılanması gerekir."

Kaynak: AA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Eğitim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Dar gelirli ailelerin kırtasiye masrafları ve servis ücretleri karşılanmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Dar gelirli ailelerin kırtasiye masrafları ve servis ücretleri karşılanmalı - Son Dakika
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