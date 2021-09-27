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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması

27.09.2021 14:20
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması, System.String[]

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ağrı'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ağrı'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yapıcıoğlu, kentteki bir restoranda buluştuğu basın mensuplarına ülkenin iç ve dış gündemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, seçim sisteminin partilere ittifakları dayattığını savunarak şu an HÜDA PAR'ın angaje olduğu bir parti bulunmadığını söyledi.

Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'ın ilkeleri olduğunu belirterek "Ne pahasına olursa olsun illa Meclise gireceğiz, bu nedenle de mutlak surette bir ittifakta yer alacağız demiyoruz. Ama bu seçim sistemlerinin de biraz zorlamasıyla, zaten siyasetin doğasında var olan ittifakların da meşru olduğunu söylüyoruz. HÜDA PAR da eğer kendi ilkelerine uygun bir ittifak teklifi gelirse veya öyle bir ortam oluşursa bir ittifak içerisinde yer alabilir." dedi.

Kürt sorununun en ağır döneminin CHP'nin tek parti döneminde yaşandığını ifade eden Yapıcıoğlu, "Kürt meselesinin HDP ile çözüleceğine ilişkin CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının hemen akabinde eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yapmış olduğu bir açıklama vardı. Sonrasında HDP cenahında 'bu, partinin açıklaması değil, partiyi bağlamaz' diye Temelli'nin açıklamalarına tepki geldi. Fakat hatırlayalım daha önce adına çözüm süreci denilen bir süreç vardı ve o süreçte birçok defa partinin en yetkilileri Sezai Temelli'nin geçen gün attığı tweet ile aynı manaya gelecek birçok şey söyledi. Hatta bazıları dediler ki bizim işimiz postacılık. Biz Kandil, İmralı ve devlet arasında gider geliriz dediler."

Yapıcıoğlu, Kürt sorununa işaret edip çözüm için adres gösterilenlerin de çözümsüzlüğü dayattığını, bahsedilen kesimin bu meselenin çözümünü samimi şekilde istediklerinden emin olmadıklarını anlattı.

CHP zihniyetinin meselenin sebebi olduğunu savunan Yapıcıoğlu, "Eğer CHP gerçekten bu sorunun çözülmesini ister bir noktaya gelmişse bu bizi sevindirir. Ama korkarım seçim sathı mahalline girilen şu dönemde Cumhurbaşkanı adaylarını HDP tabanına da destekletmek için yapılmış bir atraksiyon olma ihtimali çok daha güçlüdür. Bu mesele eğer gerçekten çözümü bu iki partiye bırakılacak meseleyse meşhur bir tabirle yat ki ölelim." ifadesini kullandı.

Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Zekeriya Yapıcıoğlu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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