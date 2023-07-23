HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu tür saldırıların kabul edilebilir bir tarafı yok - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu tür saldırıların kabul edilebilir bir tarafı yok

23.07.2023 12:47

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıya ilişkin, 'Kime yapılırsa yapılsın bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yoktur.' dedi. Yapıcıoğlu, saldırının ibadet sırasında yapıldığını belirtirken, olayın sebebi ve arkasındaki güçlerin açığa çıkarılmasını istedi. Ayrıca, benzer saldırılara maruz kaldıklarını ve bu tür saldırıların devam etmemesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırı sonrası bölgeye gitti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, saldırının kabul edilebilir bir tarafı olmadığını belirterek "Bizim gözümüzü korkutamazsınız" ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, dün HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının gerçekleştiği Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki parti binası ziyaret etti. Bina önünde kurulan taziye çadırında partililerle görüşen Yapıcıoğlu, başsağlığı diledi. Yapıcıoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere, saldırının ibadet sırasında yapıldığını söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, saldırının olduğu il başkanlığına giderek meydan okudu

"AÇIĞA ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Bu olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır bilmiyoruz. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Arkasında her kim varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, saldırının olduğu il başkanlığına giderek meydan okudu

"SİYASET DÜNYASINDAN GÜÇLÜ TEPKİLER GELDİ"

Yapıcıoğlu, seçimler öncesinde de benzer saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu: "14 Mayıs seçimlerinden önce Mersin milletvekili adayımızın seçim bürosuna bombalı saldırı yapıldı. Seçim standımızda bekleyen kardeşlerimize silahlı, bıçaklı, sopalı saldırılar oldu. O gün yeterince güçlü bir tepki verilebilseydi belki bugün daha acı olan bu hadise yaşanmayacaktı. Umarım bir daha yaşanmaz. Bu seferki hadiseye siyaset dünyasından güçlü tepkiler geldi, gelmeye devam ediyor. Kime yapılırsa yapılsın bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu saldırıların devam etmemesi için mutlaka herkesin kendine düşeni yapması gerekiyor."

"BEYHUDE UĞRAŞIYORSUNUZ"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, toplum için çabalamaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bizi durdurmaya çalışanlara buradan şu mesajı vermek istiyorum; beyhude uğraşıyorsunuz. İnşallah ne bizi meşru dairenin dışına çekebileceksiniz ne bizim gözümüzü korkutabileceksiniz ne de bizi hizmetlerimizden geri koyabileceksiniz. Bu asla mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Parti binasında bıçaklı saldırıya uğrayan il başkanı Salih Demir yaralanmış, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.S. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Salih Demir, Siyaset, Seyhan, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

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