HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil" - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

11.06.2022 23:56
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HDP ile ittifak kurmalarının mümkün olmadığını bildirdi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HDP ile ittifak kurmalarının mümkün olmadığını bildirdi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bitlis'te tarihi Başhan Hanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, memleketi dolaştıklarını ve genel anlamda halkın yüzde 80-85'inin gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.

Esnafın yanı sıra en fazla sabit gelirli asgari ücretlilerle emeklilerin şikayetçi olduğunu anlatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle gıda fiyatlarının astronomik olarak artması karşısında dar gelirliler sıkıntılı günler yaşıyor. Elbette bunun pek çok sebebi var. Döviz ile dünyada küresel olarak enerji fiyatlarının artması, enerji ve gıda krizinin sıklıkla dillendirilmesi ve psikolojik bazı nedenler de üzerine eklenince özellikle gıda fiyatları çok hızlı artıyor. Raflardaki fiyatlar birkaç günde bir değişiyor. Bu da dar gelirlileri etkiliyor. Konut ve kira fiyatları da çok hızlı artıyor. Meclisten çıkan kanunu Adalet Bakanı açıkladı. Kira yüzde 25 oranında artırılabilecek. Bunun üzerinde artış artık yasal olarak mümkün değil."

"İttifak kurabiliriz ama ittifakları konuşmak için çok erken"

Yapıcıoğlu, şu anda ittifak konusunu konuşmanın çok erken olduğunu, kendilerine bazı partilerden genel başkan düzeyinde gayri resmi ittifak teklif edildiğini bildirdi.

Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil bütün siyasi partilere memleket meselelerini, memleketin çözüm bekleyen sorunlarını ve ona ilişkin kendi çözüm önerilerimizi ilettik. Gündemimizde ittifak yoktu. İttifaklara kapımız kapalı değil, ittifak kurabiliriz ama ittifakları konuşmak için çok erken. Bize HDP ile ittifak kurabilir misiniz diye sordular? Şu an itibarıyla çok mümkün görünmüyor. Neden mümkün görünmüyor? Kanaatime göre HDP'nin kendisine ait bir iradesi yok. İradesi kendi elinde değil, başka yerdedir. Böyle olunca o iradelerini teslim ettikleri yerlerle bir siyasi parti olarak gidip, konuşup, ittifakı nasıl gerçekleştireceğimizi, ittifak olup olmayacağını görüşecek halimiz yok. Böyle olunca takdir ederseniz ki bu şartlarda HDP ile bir ittifak mümkün değil."

Ziyaretlerde Yapıcıoğlu'na Genel İdare Kurulu üyeleri Mahmut İrtem ve Sait Ortaç, Genel Merkez İstiare Kurulu Üyesi Seyithan Aksoy, HÜDA PAR İl Başkanı Cengiz Karakaya ve partililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Zekeriya Yapıcıoğlu, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'HDP ile ittifak mümkün değil' - Son Dakika

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